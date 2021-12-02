與馮允謙拍MV心心眼 高妹Mandy為談情棄穿高跟鞋 (18:32)

馮允謙（Jay Fung）邀請人氣MV女神「E女郎」譚旻萱（Mandy），擔任他今年壓軸新歌《冬日寂寞考》MV女主角。鏡頭前Jay Fung送小禮物唱情歌逗Mandy開心，鏡頭後卻大翻轉，Mandy不停讚Jay Fung靚仔，冧得他甜笑露出「腰果眼」。

由於Mandy屬高妹一族，令Jay Fung一度懊惱，因為高度相若，埋位前他問Mandy：「你一陣可唔可以唔好著高跟鞋？」又笑言埋怨導演找高妹與他拍MV，爽朗的Mandy立即除鞋，非常搞笑。

Jay Fung新歌《冬日寂寞考》顧名思義在冬季面對寂寞來襲的考驗，而MV女主角Mandy是女明星，入住酒店隔離，加上情傷，心情極差，終日借酒澆愁，Jay Fung為她每日送餐時送上小驚喜，又唱歌又送心意卡逗她開心，冧招百出。Jay Fung笑說：「我在MV飾演酒店Bellboy（服務生），Mandy飾演大明星入住酒店隔離，佢因為失戀成日飲酒，我睇唔過眼佢飲啲酒太渣，所以請佢飲靚嘢！」

得知Mandy喜歡打籃球後，Jay Fung立即邀請她切磋球技，還建議拍成節目。雖然未落場打波，但2人已見默契，拍攝10幾小時後已凌晨時分，他們除了靠手上的熱咖啡提神，就算不用埋位都在旁為對方打氣。因為Mandy的角色被隔離，主要在房內拍攝，Jay Fung則在房外，大部分時間都沒有對手戲，但鏡頭後Mandy落力在旁講笑話和狂讚Jay Fung好靚仔，讓他保持開朗狀態。

當Mandy埋位時，Jay Fung在旁聲演對白幫她入戲。之後Jay Fung坦言：「Mandy第一次讚靚仔時我信㗎，但佢講多幾次我就有啲懷疑。」他笑問Mandy：「你同Edan（呂爵安）拍MV時係咪都有讚佢靚仔？」Mandy笑住解釋：「我有望住佢講，但我唔敢望住你講，因為我對住你真係怕醜。」讓Jay Fung哭笑不得。

（即時娛樂）