MIRROR呂爵安《E先生》膺音樂平台香港最高串流量歌曲 (20:00)

音樂串流平台Spotify今日公布2021年度回顧排名,MIRROR成員呂爵安(Edan)單曲《E先生連環不幸事件》,成為「香港最高串流量歌曲」及「香港最高串流量本地歌曲」。MIRROR於「香港最高串流量組合」排第5,第1至第4位分別是韓國男團防彈少年團(BTS)、Dear Jane、韓國女團Blackpink、日本雙人音樂組合YOASOBI 。

陳奕迅(Eason)連續6年登上「香港最高串流量歌手」榜首,排第2的是防彈少年團、第3是林家謙。林家謙的專輯《MAJOR IN MINOR》就成為「香港最高串流量專輯」,他的3首歌曲《一人之境 in C major》、《時光倒流一句話》、《下一位前度 in Ab major》亦成為平台上最高串流量的歌曲之一。

Spotify 2021香港部分總回顧排名︰

香港最高串流量歌手

1. 陳奕迅

2. 防彈少年團

3. 林家謙

4. 周杰倫

5. 張敬軒

香港最高串流量女歌手

1. Taylor Swift

2. 容祖兒

3. Ariana Grande

4. 衛蘭

5. Serrini

香港最高串流量男歌手

1. 陳奕迅

2. 林家謙

3. 周杰倫

4. 張敬軒

5. Justin Bieber

香港最高串流量組合

1. 防彈少年團

2. Dear Jane

3. Blackpink

4. YOASOBI

5. MIRROR

香港最高串流量專輯

1. 林家謙《MAJOR IN MINOR》

2. Justin Bieber《Justice》

3. Ed Sheeran《=》

4. Dear Jane《Limerence》

5. Olivia Rodrigo《SOUR》

香港最高串流量歌曲

1. 呂爵安《E先生連環不幸事件》

2. 林家謙《一人之境 in C major》

3. 林家謙《時光倒流一句話》

4. 陳凱詠《隔離 - Studio Live Duet》

5. 林家謙《下一位前度 in Ab major》

香港最高串流量本地歌手

1. 陳奕迅

2. 林家謙

3. 張敬軒

4. Dear Jane

5. 容祖兒

香港最高串流量本地歌曲

1. 呂爵安《E先生連環不幸事件》

2. 林家謙《一人之境 in C major》

3. 林家謙《時光倒流一句話》

4. 陳凱詠《隔離 - Studio Live Duet》

5. 林家謙《下一位前度 in Ab major》

