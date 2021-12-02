造星IV｜梁祖堯B4組Sica仆落樓梯 執生成功繼續跳唱獲讚 (23:25)

到指定歌曲《來自天堂的魔鬼》，5女的演出亦未如理想。（ViuTV截圖）

Sica在正式比賽時不慎仆落樓梯，但她執生成功，這一跌反而為B4組加分。（ViuTV截圖）

ViuTV《全民造星IV》今個星期進行第3回合爭奪30強賽事，今晚（2日）播出一集來到第3輪小組對決，由許廷鏗（Alfred）帶領的A4組，迎戰梁祖堯（阿祖）的B4組。

A4組隊員包括夏子涓、Ada仔（姜咏鑫）、Ariel（曾家瑩）、安希婷及Carmina（羅洛家），而Carmina則被列入此組「死亡名單」，Alfred在節目解釋：「佢（Carmina）經歷兩次淘汰邊緣，佢唱功一直以來係畀壓力自己，（把聲）鎖死喺喉嚨，釋放唔到自己應有聲音。」A4組自選項目是《Lady繽紛樂》，節目播出她們開會時片段，眾女在溝通上出現問題，子涓被隊員指太急進及固執，到全裝綵排給節目監製黃慧君（花姐）看時，花姐狠批她們「輸硬」，花姐寧願她們到正式比賽時玩個痛快，開開心心更好；到比賽當天，嘉賓之一的鄧小巧笑她們的裝扮「統一地核突」，花姐也爆粗表示首次見到她們穿這套衫時也嚇死。

當A4組表演完後，幾位評判都有評語，陳健安說：「整體上feel到你哋想做一啲唔係呢個年代嘅嘢，有啲復古感覺，但唱功未夠功架去駕馭呢類經典歌曲，今次揀歌未必騷到你哋各自實力。」

吳雨霏說：「我一路睇個表演時，一路有種危危乎感覺，因為我覺得你哋係想做出有一種好性感嘅感覺，我覺得拿捏得未夠好。」卓韻芝坦言：「就表演而言，好簡單，《Lady繽紛樂》，我要睇到繽紛同熱情，係熱力四射嘅，咁樣先叫百老匯，但暫時睇唔到，懷疑你哋顧慮太多嘢。」A4組在綵排指定歌曲《來自天堂的魔鬼》時，亦遭花姐狠批唱到毫無感覺及欠靈魂，似足機械人；Alfred也批評她們欠交流。到正式表演指定歌曲時，5女表現一般，評判陳健安指Carmina有少許失準、走音；子涓亦比他預期中略為失準。

而B4組4位成員包括Sica（何洛瑤）、林暐翹、東東（郭東彩）及Liu哥（廖雪蕎），此組Liu哥被列入「死亡名單」。她們的自選項目是《Come on, Bad Boy》，4女要穿上高跟鞋跳唱，到正式比賽時，Sica突然仆落樓梯跌倒地上，幸她執生成功，跌倒後即繼續若無其事擺甫士演出，成功搶分，連在後台的花姐也大讚她叻女！

卓韻芝事後大讚：「Sica好叻喎你，當冇嘢，繼續喎，你呢個一跌再起，為你加咗好多分，為觀眾增添唔少情緒；Liu哥壞得嚟有種從容，呢個係我覺得好睇嘅哋方；暐翹就板着臉，同Liu哥形成強烈對比；東東眼神殺死人，係有辦法吸引人嘅。」

吳雨霏問Liu哥：「係咪第一次穿高跟鞋跳舞？勇於嘗試係加分，但如果限制咗演出嘅，就寧願唔好著。」陳健安則坦言覺得她們壞女孩形象太乖，演得未夠放。

（即時娛樂）