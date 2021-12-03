陳凱琳聖誕節跟家人Staycation 劉穎鏇恨演醫生 (00:08)

陳凱琳與劉穎鏇獲邀出席香水推廣會，兩人大談揀香水心得，以前喜歡甜味較重的陳凱琳指自從有小朋友後，相對地變得喜歡清淡的香氣，能給人一種舒服、溫和的感覺；少女感十足的劉穎鏇則喜歡清甜的香水，表示可以令自己更有吸引力。

陳凱琳一直鍾情香水，身為兩子之母的她笑言兒子已開始懂得分辨香味，更會對她說：「好香呀媽咪！It smells good！」她又談到充滿濃厚節日氣氛的聖誕節是自己每年最期待的節日，她打算跟家人到酒店Staycation，並想將每個珍貴時刻記錄下來，作為今年送給他們的聖誕禮物。陳凱琳又透露來年會擔任明珠台Talk Show主持，感到期待的同時亦很享受現在的生活方式，認為開心過好每一天已是一件幸福的事。

至於劉穎鏇雖未能返美國與家人一同慶祝節日，但她也會物色一些實用為主的禮物。來年有不少劇集上演的她要做打女，她表示早在開劇前3至4個月已養成健身的習慣，亦首次嘗試負重訓練，感到充滿新鮮感和挑戰性，認為自己的身形弗了，肌肉比以前結實，身邊好友也讚她。她亦希望能夠挑戰不同角色，又說自己由細到大喜歡看醫療劇，故現時最想飾演的角色是醫生。

（即時娛樂）