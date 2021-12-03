梅啟明入稟告《梅艷芳》侵犯商標 要求安樂影片賠償 (12:57)

電影《梅艷芳》上月上映，梅艶芳胞兄梅啟明昨（2日）入稟高等法院，稱開拍電影的安樂影片侵犯商標，要求法庭禁止電影公司繼續侵犯商標，強制交出所有侵犯商標物品，申索賠償、利息等，入稟狀則未有列明索償金額。

原告為梅啟明；被告為安樂影片有限公司。入稟狀指稱，原告為已故知名女藝人梅艷芳的胞兄，亦持有「梅艷芳紀念有限公司」。原告由2004年11月24日起，持有「梅艷芳」及「Anita Mui」 的商標，類別為「貴金屬及其合金」，如珠寶、首飾、手錶等。原告又稱於2018年遞交「防禦商標」申請，即將上述商標的覆蓋保障範圍具體化，此「防禦商標」任何時刻均受法律保護。

入稟狀續稱，被告於製片過程、製作電影的宣傳品，印刷品，未得原告同意使用上述商標。由於原告持有商標，及作為梅艶芳胞兄，令公眾被誤導而錯誤理解該片與原告息息相關，造成原告的損失，原告更認為被告會繼續相關侵犯商標行為。

原告指，基於被告的錯誤行為，被告有責任向原告提供所有侵犯商標行為的活動及資料；且原告有權根據中條例，向被告申索所有應付款項的利息，利率及和息期，並由法庭判定。

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（即時娛樂）