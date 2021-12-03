拒假手於人處理社交帳號 許廷鏗曾收露骨留言：會直接舉報 (16:30)

許廷鏗強調他的帳戶是他本人親自管理，沒有假手於人。（鍾偉茵攝）

許廷鏗不會被網民的留言惹怒，他反而願聽網民不同聲音意見。（鍾偉茵攝）

許廷鏗今天（3日）出席社交網站記者會，分享管理個人社交帳戶私隱安全心得。身邊不少藝人朋友遇到被黑客攻擊或對網絡安全有疑問，都經常問他意見，他自稱為此方面「娛樂界達人」。

許廷鏗曾遭黑客入侵帳戶，他表示當時部分帖文和儲下多年的相片竟被盜用或消失，心痛之餘最擔心連與粉絲的私訊內容也被泄漏公開，故呼籲大家要做雙重認證保障自己，就算要追蹤黑客也容易。

他大爆其帳戶有人乘機向他示愛留言：「示愛每日都有收到，這些我不怕被人見到，但我沒有回覆，驚會尷尬，也有見很多ghost accounts的留言，部分內容都幾露骨；我不只會封鎖那些戶口，還會直接舉報！」

他強調帳戶是他本人親自管理，沒有假手於人，因此與粉絲是直接互動，就算間中心情欠佳，當見粉絲鼓勵或搞笑留言後，心情便會轉好。

許廷鏗表示明白「食得鹹魚抵得渴」道理，故不會被網民的留言惹怒，他反而願聽網民不同聲音意見。正如他為ViuTV節目《全民造星IV》擔任導師，也收不少討論意見，他笑言不敢跟網民駁火：「好似當有傳媒炒作，如果去反擊，只會延伸火頭，所以都是隻眼開隻眼閉。」

（即時娛樂）