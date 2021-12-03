由「四葉女」到「雷堅」 姚子羚衝擊視后 靜候人生「最佳男主角」 (20:38)

姚子羚由那些年的「四葉女」，到現時熱播中的《拳王》角色雷堅，不經不覺已入行近20年。（劉永銳攝/資料圖片/劇照/明報製圖）

姚子羚明年入行20年，昔日一臉稚氣的「四葉女」，如今已登上「女一」之列，縱使一路上喊過亦辛酸過，但她反而覺得這樣走來更實在，亦從無後悔過，為喜歡的演藝事業獻上20年的黃金時間，她感觸說：「要放棄很容易，但要堅持其實很難！」

子羚近年成功擺脫柔弱形象，於《拳王》中更剪去留了6年的長髮，飾演性格硬朗的「雷堅」，感覺讓人耳目一新。但對比角色的演繹，子羚坦言今次難在於跟黎耀祥（祥哥）對戲，因好希望可以與對方「鬥戲」，今次是二人繼《造王者》後，相隔9年再合作。

劇中他們由看對方不順眼到互相欣賞，關係甚微妙，她說：「祥哥平時說話不多，但他很友善，有時拍完一個場口問他，他樂意分享其意見和想法，而且他連細節位也注意到。」

首次擔正台慶劇女一，子羚直言沒想太多，有3屆視帝「加持」下，可有信心衝擊視后？她坦言要對自己有信心，亦會朝著這個目標，有當然好，但始終要看天時地利人和，反而希望劇集有好收視，而幾位勁敵鍾嘉欣、李佳芯、黃智雯及林夏薇，她都很喜歡和欣賞。

40歲的子羚保養得宜，外形依然煞食，但仍未遇到人生中的「最佳男主角」。單身的子羚表示無時間去想感情事，她說：「要拍拖不難，但人愈大，要找到一個能一起共度餘生的人並不易，特別到了這個年紀，心靈上的溝通和明白很重要，遇到時我就會告訴大家，人在每個時段需要的東西都不同，我現在需要平淡，無煩惱是最開心。」

以往的經歷會否令她對感情更加謹慎？子羚覺得一段關係，互相了解和信任很重要，她說：「我喜歡脾氣好的男生，而且要孝順父母，我發現惜父母的男生都不會太差，我都想結婚生仔的。」

欲知專訪內容，請留意明天（12月4日）明報娛樂版。

（即時娛樂）