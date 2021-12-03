梅啟明控《梅艷芳》片商侵權 律師陸偉雄：「防禦商標」須視乎註冊細節 (21:18)

大律師陸偉雄表示「防禦商標」覆蓋及保障的範圍比較廣，惟須視乎註冊細節。（資料圖片/明報製圖）

梅艶芳胞兄梅啟明昨天（2日）入稟高等法院，稱開拍電影《梅艷芳》的安樂影片有限公司侵犯商標，要求法庭禁止電影公司繼續侵犯商標，強制交出所有侵犯商標物品，申索賠償、利息等。

大律師陸偉雄回應本報查詢時稱，入稟狀沒有具體列出電影侵權的行為，如電影某個時段曾出現珠寶，當中只是羅列商標的類別，形容內容「流流地」；他續稱，法庭可能會要求梅啟明補交詳細資料，若不交或會被視作「瑣碎無聊」的案件。

陸偉雄又指，即使是死者的家人或家屬，不代表擁有死者的版權，只有其遺產管理人才有權管理，故需要視乎原告的身份及理據。

陸偉雄續稱，即使以侵犯商標作提告，但「侵權」有詳細的要求及標準，僅使用其名字亦不足以構成侵權，如有其他同樣名為「梅艷芳」人士、電視台有歌手翻唱梅艷芳的歌曲，或有人悼念梅艷芳，亦不會被當成「侵權」，直言「法律唔可以咁霸道」，同時要視乎商標註冊的內容。

陸偉雄又補充， 即使商標於數年前註冊，但不意味永遠擁有版權。

翻查入稟狀，梅啟明申請「防禦商標」的狀態為「已審查及發出首份審查報告」，即尚未完成註冊。陸解釋，「防禦商標」覆蓋及保障的範圍比較廣，惟須視乎註冊細節。

（即時娛樂）