造星IV｜葉詠詩女兒40強止步 Carmina含淚：呢3個月跨過心理障礙... (22:09)

ViuTV《全民造星IV》今個星期進行第3回合爭奪30強賽事，昨晚（2日）播出一集由許廷鏗（Alfred）帶領的A4組，迎戰梁祖堯（阿祖）的B4組。A4組隊員包括夏子涓、Ada仔（姜咏鑫）、Ariel（曾家瑩）、安希婷及Carmina（羅洛家），而Carmina則被列入此組「死亡名單」；B4組4位成員包括Sica（何洛瑤）、林暐翹、東東（郭東彩）及Liu哥（廖雪蕎），此組Liu哥被列入「死亡名單」。

A4組在自選項目及指定歌曲後，表演未如理想，有組員唱歌稍為失準甚至走音；反觀B組表演自選項目時，成員Sica雖然失手仆落台，但她仍淡定擺出舞姿，節目監製花姐（黃慧君）也讚她叻女；Sica獲評判卓韻芝慰問之餘，更指她這一跌，反為該組加了不少分數。

今晚（3日）播出一集，兩組表演完自選項目及指定歌曲後，最後B4組以4比1勝出，本港著名女指揮家葉詠詩的女兒Carmina，在40強止步，未能晉身30強，出局的她眼濕濕說：「呢3個月路程，令我慢慢跨過自己心理障礙，每次經驗都感受到自己進步，本身唔太清楚自己風格，同埋覺得自己唱歌唔係特別好，而得到Alfred﹑（鄧）小巧﹑身邊人嘅認同，加埋評判嘅認同，其實我好開心。」

事後Alfred也安慰Carmina及其他隊友：「唔需要覺得唔開心，呢個係一個好好課程﹑好好課題，唔係喺呢度失去一個戰友就等如失敗，反而帶住佢呢份努力，繼續向前行。」而評判卓韻芝﹑陳詠燊及陳健安對Carmina出局也感到意外，陳詠燊也讚她有個性及有型。

（即時娛樂）