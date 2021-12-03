林青霞張艾嘉跟新藝城之友悼故友 餐枱留空位為石天斟酒 (23:00)

林青霞在《南方周末》的專欄分享了早前跟娛樂圈好友施南生、張艾嘉、麥嘉、泰迪羅賓、黃百鳴與曾志偉於尖沙嘴福臨門聚會的感受。這個聚會是為10月因癌症病逝的石天而設，福臨門是昔日新藝城每年一次聚餐的酒樓，今次由施南生發起，約麥嘉與黃百鳴，還有泰迪羅賓、曾志偉、張艾嘉跟青霞，大家在老地方聚會悼念故人。他們特別留了一個位給石天，為他斟紅酒，亦夾餸菜到他的碗裡。

青霞提到餐桌上的話題有國事、家事，最多的話題是新藝城的趣事，由創業到他們在奮鬥房度橋的情況與拍攝的趣事令人回味。青霞寫道：「每個人聊起新藝城都滔滔不絕，直到過了餐廳打烊時間，才意猶未盡帶著愉快的心情離開。我走在最後，回頭往石天的座位打個招呼：『石天拜拜！』他們也回頭跟石天道別... ...」

青霞亦寫了對石天的印象，最難忘是1970年代中她來港拍戲，石天演一個小角色，兩人只拍了一個下午的戲。他說話幽默，讓她留下非常好印象，收工時他拿著一串魚蛋，他看到青霞走近又買多了一串魚蛋遞給她。青霞稱最愛吃小販檔的魚蛋，石天輕鬆自在的樣子，令她感覺回到學生時代。最後她說：「別了，石天，祝愿你的魂魄能夠找到一個適當的住所，再一次重生，再一次復活。」

（即時娛樂）