造星IV｜Kary激讚WINKA有壓台感 筠兒Yoyo壓力大 唱到走音 (23:09)

ViuTV《全民造星IV》今晚（3日）播出一集，由許廷鏗的A3組迎戰梁祖堯的B5組，A3組成員包括黃筠兒﹑Val（趙展彤）﹑Yoyo（葛綽瑤）及Tengie（區廷筠），她們的自選項目是原創歌曲《Fake It》，4位女生都有份參與創作，靈感來自她們的少女心，籲人不要假裝，要除低面具。

4位女生整體表現不過不失，沒有亮點令人留下印象，評判伍仲衡說：「有原創歌曲係好好，會加分，不過首歌欠缺令人聽完後不停哼出的歌詞，即係叫食糊嗰句，感覺唔到有，唱歌就係偶像派嘅歌聲，要繼續磨練。」

在後台看比賽的鄧小巧則禁不住說："Fake it﹗Fake it"，導師許廷鏗也Rap了其中一句歌詞，節目監製花姐（黃慧君）也反問：「乜嘢叫偶像派歌聲？好想問佢。」

另一評判卓韻芝坦言此組的Tengie，令她眼前一亮，同時亦指Yoyo似足韓國女生，不過阿芝亦說：「我好難畀評語，因為你哋展示唔到特別一面畀我睇，但以一個整體表演，係舒服嘅。」

陳詠燊亦說：「評語好難畀，冇乜一個亮點，雖然動作一致﹑甜美笑容都有，但造型上冇乜幫助件事。不過不失先難評，好似睇緊音樂節目其中一隊女團唱完歌就走嗰種感覺。」

之後輪到B5組成員出場，她們的自選項目同樣是跳唱原創歌曲，該組成員包括隊長Karen（余嘉熙）﹑WINKA（陳泳伽）﹑阿杰（周芷慧）和Ana（羅安娜）。4位女生表演時展示到女團力量，WINKA的聲線令人留下印象，而Karen充滿爆炸力的Rap亦贏盡掌聲，吳雨霏（Kary）激讚WINKA：「你一開聲，好吸引到我繼續睇落去，有壓台感覺，你哋幾個都有，個表演冇悶場，我感受到你哋由心裏面唱出來同演出嚟嘅態度。」

阿芝亦說：「睇到之前唔同組別講女性打破乜嘢框架，去到你哋呢個performance展示嘅力量，真係睇到。」同時阿芝亦大讚Karen好犀利，Rap得好powerful：「個小宇宙同力量係好大及好實在。」陳詠燊亦讚賞此組的演出有火（熱情）亦有貨（實力）。

接着輪到A3組唱出指定歌曲《浸浴》，不過表現強差人意，成員筠兒及Yoyo先後出現走音情况，伍仲衡批她們唱得沒有感覺，而且走音情况會拉低整個表演分數 ，雖然她讚Val及Tengie唱得好，但同樣唱到欠感覺。Kary則寄語Yoyo不要將壓力帶到去表演，她表示感受到Yoyo獻唱時有顧慮及擔憂。而今晚播出的一集，B5組未唱出指定歌曲，到底哪隊勝出及哪位被列入「死亡名單」的成員被淘汰，就留待下周一（6日）揭曉。

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（即時娛樂）