炎明熹中間分界髮型帶魔氣 姚焯菲拍劇唔專心被導演鬧 (14:39)

炎明熹、姚焯菲、文凱婷、何晉樂、詹天文、冼靖峰等昨晚出席新劇《青春本我》宣傳活動，吸引數百粉絲圍觀，場面熱鬧。

劇集明晚（5日）首播，炎明熹、姚焯菲心情興奮。姚焯菲說︰「我最想看自己喊的那場戲，因為估不到能流出真眼淚。」炎明熹讚姚焯菲叻女︰「我們同一天拍喊戲，她先拍，我走進班房已見她喊，好叻。我第一次喊不出，之後才捉到感覺，自然流露。」

「阿媽」李敏指他們在拍攝現場很頑皮，姚焯菲未有否認，更自爆曾被導演鬧。她表示︰「我們掛住傾偈和唱歌，難免分心，導演大叫『靜靜』。不過，導演對我們很有耐性。」炎明熹續說︰「我未被罵過，但導演要求非常嚴格，聽得出是愛惜的語氣。」

提到出道前的唱歌片段被翻出，頭髮中間分界形象被讚有仙氣，炎明熹驚訝地說︰「我不覺得有仙氣，是魔氣﹗這個髮型是我參加《聲夢傳奇》前的，當時為唱歌學校表演，學了結他才2、3個月。」

冼靖峰透露與何晉樂在劇中有場親密戲，他們拍攝時沒跟劇本，沒想到獲導演收貨兼讚好。冼靖峰表示最難忘的不是拍攝過程，而是他與何晉樂合唱的主題曲。冼靖峰說︰「監製Johnny Yim表示歌詞『We have it all』本來是『We had it all』。歌曲是說我們現在擁有的，但20年後就變成我們的回憶。我們唱的時候不知道有此信息，因此沒靈魂，可能10年後再唱這首歌時會喊。」

（即時娛樂）