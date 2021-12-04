梅愛芳長子潘文皓分享近况 憶梅艷芳愛說笑令身邊人開心 (19:53)

傳與梅艷芳失聯21年的梅愛芳長子潘文皓，日前接受港台《舊日的足跡》車淑梅長途電話訪問，節目將於明天（5日）播出。

文皓表示看了電影《梅艷芳》3次，首次觀看時全程處於想喊及正在喊的狀態。他表示戲中不少情節也令人感動，尤其看見飾演其母親梅愛芳的廖子妤與飾演其姨姨梅艷芳的王丹妮表演一幕，忍不住流下淚水。文皓說︰「可以親眼見到她們寶貴的姊妹情，這是我小時候看不見的。媽媽離開時，我7歲；姨姨走時，我11歲，我不在她身邊。」

自小學六年級開始就一直在溫哥華生活的文皓，知道電影《梅艷芳》後即決定要看，希望能知道母親及姨姨的事。他說︰「爸爸、弟弟也有看。在我印象中，媽媽是位很稱職的母親，很用心教導我和弟弟。她很積極樂觀，會笑住面對任何難題。姨姨為人直率、堅強，喜歡說笑令身邊人開心，時時刻刻也為別人設想。」文皓回憶小時候有點怕梅艷芳︰「她的聲線很有力量和威嚴。我忘記可曾被她罵過，但我真的有點怕她。她是永不放棄的人，電影中那句『只要有信心，世上無難事』，正正是她用生命告訴我們。」

文皓稱當年他們3父子不在香港，不知道梅艷芳一直找他們。文皓說︰「如果知道，爸爸一定會帶我和弟弟回來見她。當我知她一直找我們，亦是她臨終前的心願，我真的很難過。我最近2、3年跟姨姨的粉絲聯繫上，才知道有這部電影，才知道有這一件事，是他們告訴我的。」文皓在節目中透露了近况， 已經28歲的他從事資訊科技工作，有正在交往的女朋友。他表示爸爸和弟弟也很好，弟弟從事電影後期工作。文皓表示2017年曾回港，希望這半年內可以再次回港，探望已經年屆98歲的外婆（梅媽）。

文皓計劃每隔幾日就入場睇《梅艷芳》，直至電影落畫為止。他說︰「廖子妤很似我媽媽，我3次睇到流淚，就是見到姨姨探病牀上的媽媽，媽媽望住我和弟弟的照片，說不知道能否看見我們長大的一幕。她這一句話，我聽到很難過。很遺憾她不可以看見我們長大。不過，我想對媽媽說，她在天上一直看顧我和弟弟，所以我們不可以做一些令她失望的事，我會好好生活下去。姨姨的那種精神，將所有精神和時間貢獻給歌迷、音樂和舞台。遺憾她沒結婚，最終嫁給舞台和大家，佢這個態度很值得大家敬佩！希望她知道現在仍有很多人繼續愛她，掛念她。」

被問到有什麼要向梅愛芳、梅艷芳承諾時，文皓說︰「就是我要好好成長，就像她們那樣對待自己及身邊的人。姨姨曾說過希望有一晚，大家食完飯出去望星星的時候會記起她，一個曾經為我們帶來少少歡樂的朋友，會記住她的名字叫梅艷芳。我會一直記住她們，永遠以她們為榮！」最後，文皓感激梅艷芳留給他和弟弟的教學基金，令他們能順利讀完大學，目前從事不錯的工作。

（即時娛樂）