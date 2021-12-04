ERROR成軍3周年 隊長肥仔珍惜兄弟情激動落淚 (23:30)

人氣組合ERROR成軍3周年，日前他們舉行慶祝活動「世紀保齡球大獎賽」跟404（粉絲暱稱）同樂。有ERROR的地方有歡樂，梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）、郭嘉駿（193）和吳保錡（保錡）打保齡球也娛樂性十足。比賽後安排切蛋糕儀式，要求他們逐一講3周年感受，熱鬧的氣氛突然變得感性，四子說心底話友情相關照令人感動。

阿Dee率先發言，說3年前成軍時講過最理想的發展是各有各工作但又同時是團隊合作，他們真的做到了，這是他們最初想做的，是因為有粉絲的支持，ERROR才有機會。輪到193發言，他只說了一句：「我見到好多面孔都係出道就見到現在... ...」他嗌冇嘢講要其他人接力，扮酷的他雙眼忍著淚水。保錡一再多謝ERROR兄弟們，說過去3年經歷很多高低起跌，真心多謝他們一直陪伴，不離不棄，又說自己欠了他們。

最後是隊長肥仔說感受，他是最眼淺的，未開口已雙眼滿淚水，粉絲叫肥仔不要喊，他更激動。他先對保錡說，不想他睇小自己，很多事他其實做到，是識做的，可能暫時未太多人看到，相信明年很多人會睇到他。肥仔又說阿Dee是最關心ERROR整體發展路向的，很多計劃也是他提出，是ERROR的強心針。提到193，肥仔稱三哥是顏值擔當外，也是最黐線的角色，做一些他們三個不敢做的事情，所以他很尊重對方。

肥仔繼續感性，稱外界對ERROR的討論是他們高矮肥瘦、岩巉，對這些評論他也不介意，因為他們有才華！他向粉絲承諾，ERROR會有更大的舞台，會有更多人支持他們。

（即時娛樂）