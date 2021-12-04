姜濤計劃29歲退休移民外國 增肥前結識女朋友 (23:49)

姜濤近日接受美國華語節目《偶像名人堂》訪問，22歲的姜濤透露有意於29歲退休，及考慮移民外國。

姜濤在節目中提到面對排山倒海的工作，令他有段時間不適應，情緒出現問題，幸好公司體諒，及在心態上調整，將工作當成生活一部分。主持人指MIRROR改變娛圈生態，並改變年輕人，姜濤說自己都會跟父母嘈交，可能會說一些很難聽說話，但人長大了孝順父母是基本的事。作為藝人可能有時被人放大了，指他很孝順，將很多美好的標籤貼在他們身上，其實他們只是做一個兒子該做的事。他認為在香港有很多人比他們厲害，MIRROR成功除了自身努力，一部份是來自大眾，幸運地這時代的大眾接受他們，幫了他們好多。他感謝父母讓他做想做的事，會給予支持，所以他覺得家長不要太忽略自己小朋友的聲音，子女有想做的事。

MIRROR經理人花姐（黃慧君），姜濤說是他在娛樂圈的「阿媽」，他指花姐有時好溫柔、有時好惡，做什麼都為他們好，是他百份之百信任的人。

提到擇偶條件，姜濤說一年前問他一定要長頭髮、肥肥哋等，現在沒有定什麼標準，不會被任何嘢去框住。他又稱會在增肥前交個女朋友，先讓對方看他以前的米芝蓮相，說是他數年後的樣子，能接受便過關，他笑言：「那我便不用刻意減肥再追另一個。」

對於未來，姜濤表示最近跟媽媽確認自己要在29歲退休，屆時想移民外國。他跟主持人承諾一定去一次紐約，他笑言可能到時大家認不出他。他還說想在30歲前儲到錢買樓，一層住，一層收租。

（即時娛樂）