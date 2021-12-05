MC $oho & KidNey唱《Black Mirror》 不怕被鏡粉攻擊 (13:14)

Dear Jane、RubberBand、MC $oho & KidNey及野佬，昨晚在中環海濱演出《Meanwhile戶外演唱會》。

天氣寒冷下演唱，Dear Jane成員Tim凍到要噴氣暖手，結他手Howie更流鼻水。主音Tim說︰「很久沒在戶外做騷，本來覺得好冷，但有大家支持，很溫暖。」野佬唱出《剩低的離開的願可再約定一天再見》前，主音小胡有感而發：「我們樂隊有位成員移民了。如果你們也有親友移民，就將這首歌送給你們。」

MC $oho & KidNey獻唱《Black Mirror》，他們笑言從紐約回港，看不過眼樂壇只得12位靚仔。豪哥搞笑道：「有人問怕不怕被人鬧？我們是來炒熱氣氛的，越鬧越熱鬧，大不了死，也不會避。」

RubberBand壓軸登場，主音6號落台走近觀眾，與他們合唱《阿波羅》。他說︰「如沒口罩、圍欄，我會衝過來，希望這個日子離我們不遠。」6號透露樂隊將出新歌及開騷，但絕非為獎項而做。他說︰「要謙卑地為香港這塊土地寫多些好歌，有你有我，相信會有更好的事發生。」

唱畢《未來見》後，6號被工作人員阻止安歌，令他笑住爆粗。擾攘片刻後，他終獲大會准許多唱一首《發現號》。6號表示︰「未到最後都未知，這個世界會有奇蹟的。」

（即時娛樂）