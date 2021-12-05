《青春本我》今晚首播 總導演李敏讚炎明熹喊戲演得出色 (14:46)

炎明熹（Gigi）、姚焯菲、鍾柔美、詹天文、林沚羿（Venus）、冼靖峰、何晉樂等，主演的無綫青春劇《青春本我》今晚（5日）首播。

總導演李敏表示劇中的17位同學仔，有15.5個完全沒有演戲經驗，甚至連半句對白也沒說過，加上拍攝時間緊絀，因此開拍前有心理壓力。為了拍攝過程更順暢，她特別為眾新人撰寫了名為「演技雞精班」的備忘，向他們解說「排練的六個階段」、「說對白六件要注意的事」、「需要明白的六個層次」、「關於鏡頭的六件事」以及「常犯的六個錯誤」。

李敏透露曾在正式開拍前跟每位演員單獨見面︰「我們為他們度身打造角色，因為新人最好演回自己。我們亦有根據他們的角色性格，為他們設計不同的心理狀况。他們由最初連對白也講不到、走錯位，到現在起碼有點演技，最後幾天甚至會互相提點，我很感動和滿足。」

李敏表示「女子組」角色有較多喊戲，炎明熹、林沚羿的喊戲令她驚喜。她說︰「Gigi除了第一次喊時比較混亂，因為佢低下個頭喊，所以拍到的鏡頭很少！之後大家明白原來她只要一聽到音樂就會喊，而且在第1、2個Take時會喊盡，所以我們每次也準備音樂，而且拍攝時要一嚟就嚟，她真的喊到下巴都震晒！小時候曾演出電影《蜘蛛俠2》的Venus，亦是『開水喉』代表。她們未算控制自如，所以我們拍攝時要配合她們的節奏。」

（即時娛樂）