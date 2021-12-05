鄭嘉穎未知會否再拍無綫劇 望張振朗譚俊彥奪視帝 (18:59)

鄭嘉穎自言明白頒獎禮的遊戲規則，他未知會否再拍TVB劇，如TVB頒獎給他可能會浪費了。（鍾偉茵攝）

鄭嘉穎、馬浚偉、應屆港姐宋宛穎、梁凱晴及邵初今日出席聖誕慈善活動。嘉穎目前全職在家照顧小朋友，他透露聖誕節會買火雞，與家人開派對吃大餐。提到他在劇集《星空下的仁醫》演出大獲好評，奪視帝呼聲甚高，嘉穎說︰「這套劇雖然收視一般，但口碑幾好。我因為此劇第一次坐的士不用付錢，的士司機叔叔不肯收我錢，只說『不用了，鬍鬚醫生，拍多啲好戲就得喇』。雖然車費很少，但我未試過這份心意，覺得很特別。」

雖然是視帝大熱，他認為應由未得過的張振朗或譚俊彥奪得︰「一個獎項可能會改變他們一生！獎項已經改變了我的一生，因此希望可以幫助未得過獎的人，意義會更大。不要太客氣，硬要頒獎給我。我參加了多年頒獎禮，明白遊戲規則。我不知道何時或會否再返無綫拍劇，頒獎給我或會浪費了，不如頒給一定再幫公司拍劇的會更有用。我再返無綫拍劇，要視乎劇本和角色。現在不再是為獎項，想退休前拍多幾個令觀眾留下深刻印象的角色。」

嘉穎坦言現在家庭生活放第一位，直至內地通關為止。被問到是否通關就會北上工作時，他說︰「兒子只有幾歲大，我要搵學費。我講退休，退鬼到咩！（兒子）生性的話，我至少仍有20年要養，不生性的話要更長時間。」

宋宛穎表示會跟中學女同學慶祝聖誕，梁凱晴會和朋友交換聖誕禮物，有年曾抽中一包米。邵初被問到有否男性朋友邀約時說︰「未有，可以攬住聖誕樹過節。」

（即時娛樂）