化身「煮」播報食譜 林燕玲樂觀面對負面新聞 黃婉曼讚EQ高 (20:35)

由黃婉曼主持的網上facebook live節目《安品。生活》，請來前新聞小花「小飛俠」林燕玲擔任嘉賓分享煮食之道。黃婉曼說自己當年修讀新聞系時，林燕玲已是新聞女主播，在她眼中對方是第一代新聞之花。修讀生物化學系的林燕玲，雖然不是新聞系出身，但她喜歡在壓力下用速度去工作，最重要是自己熟悉新聞資料及考驗應付突發新聞，加上當年未有太多社交媒體，故多數只提出她報新聞時的發音，令她有所改進。其間，兩人一時技癢即興再做主播，林燕玲以報新聞方式介紹菜譜，非常流暢，未有生疏；曾是天氣女郎的黃婉曼則以過往跳脫方式報天氣來讀菜譜，因經常忍不住笑，被網民留言笑她保持過往風格。近年積極在餐飲界發展的黃婉曼更立即有構思，笑言兩人可合作推出一本有聲食譜呢！

兩人又在節目中玩快問快答，林燕玲被問想要樣貌還是身材？她立即答想要身材，「我最恨有你（黃婉曼）的身材，好羨慕」，黃婉曼笑指對方因為有樣貌，所以揀身材。再問林燕玲覺得老公還是兒子重要？她說：「這一刻應該兒子重要一點。」黃婉曼聞言表示：「千萬別這樣想，子女是要照顧，但不能忽略老公，有些朋友有了子女就與老公分房瞓，這樣會很大影響，子女長大有自己生活，另一半就是永遠伴侶。」林燕玲也點頭認同好友睇法。

黃婉曼指她認識的林燕玲非常有自信、EQ很高，作為公眾人物，林燕玲如何面對負面新聞？她稱：「我會跟自己說，不要把自己在別人心目中的位置看得太過重要，我們只是人海中的一顆微塵，只在篇幅上佔了一個位置，別人茶餘飯後的一個話題，僅是過眼雲煙，所以不要給自己太大壓力。」她自言擁有樂觀意志，會用輕鬆睇事情的方法處理，獲黃婉曼大讚能保持樂觀態度面對，更易解決問題。

（即時娛樂）