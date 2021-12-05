胡定欣體驗視障生活：很缺乏安全感 (22:25)

心光盲人院暨學校今年踏入125周年，為配合本年主題「同行見未來」，於12月5日至31日舉辦線上步行慈善籌款活動，以助持續發展全面服務；該院除了教育及長者服務外，也積極推動視障青年服務，與他們共同策劃及發展創新服務。今天（5日）假心光學校舉行的《2021心光傲行》125周年線上步行籌款開步典禮，除了擔任主禮嘉賓的教育局長楊潤雄、JP及華人置業集團行政總裁陳凱韻（甘比）外，胡定欣與蘇永康也現身支持。

胡定欣說自己今次是應蘇永康邀請擔任「愛心大使」，「因為疫情關係，今次是線上步行籌款形式進行，我都有去心光盲人院學校了解情况，並跟當中2名同學傾偈，我覺得過程中最大感受，是他們要面對投身社會問題，他們好想踏入社會，與大家融為一體；他們對電腦、音樂及藝術設計都很有興趣，希望外界可以接受、給他們機會，讓他們可以去社會工作」。

胡定欣今日跟蘇永康都有蒙眼體驗，體會平日失明人於觸覺引路帶行路的感覺，事後她表示：「我蹺住校長的手臂，在他帶領下行，第1次真正體驗他們（失明人士）生活上的一些感受，雖然有人帶領，但我當時很缺乏安全感。他們生活上遇到的問題一定更多，我都有問他們現時社區的設施是否足夠，他們說比起其他國家，香港已做得很好，反而去社會工作是最大問題。」

（即時娛樂）