12月韓劇預告︱李棟旭 丁海寅鬥搶收視 孔劉陪過聖誕 (01:01)

卡士強勁的《寧靜海》本月24日在Netflix首播。（網上圖片）

俞承豪（上）伙拍李惠利（下）演《花開時想月》，這個組合新鮮感十足。（網上圖片）

安恩珍在《只一人》扮演患上絕症的女人。（網上圖片）

《雪降花》是Disney+首齣原創韓劇，加上Jisoo（左）的人氣，未播已備受關注。（網上圖片）

憑《魷魚遊戲》榮升「國際巨星」的魏河俊伙拍李棟旭演《邪惡與瘋狂》，劇中有不少勳作場面。（網上圖片）

崔宇植（左）與金多美（右）合演青春愛情劇《那年我們的夏天》，賣點是防彈少年團成員Ｖ獻唱主題曲。（網上圖片）

早前多名「韓劇女神」推出新劇，例如李英愛《神探具景伊》、全智賢《智異山》、韓孝珠《Happiness》及宋慧喬《現正分手中》。本月輪到「男神」回歸，《九尾狐傳》李棟旭、《經常請吃飯的漂亮姐姐》丁海寅及《鬼怪》孔劉均有新劇推出，收視大戰一觸即發。

12月會有8齣新劇推出，6日首播《上流寄生族》崔宇植與《梨泰院Class》金多美合演的SBS新劇《那年我們的夏天》，講述二人在高中時期合作拍攝紀錄片，多年後因此作再次相遇的故事。影視串流平台Netflix同步播出。

《住在我家的男人》秀愛與《99億的女人》金康宇合演JTBC新劇《孔雀都巿》，周三（8日）首播。講述野心女政壇爭權的故事。李棟旭與《魷魚遊戲》魏河俊合演的tvN新劇《邪惡與瘋狂》下周五（17日）首播，講述刑警患有多重人格障礙症的故事，香港觀眾可在愛奇藝收看。

本月18日有兩齣新劇開播，分別是tvN《不可殺》及JTBC《雪降花》。前者由《Sweet Home》李鎮旭與《梨泰院Class》權娜拉合演，故事圍繞活了600年有不死身的男人，以及輪迴多次仍記得600年前往事的女人，《不可殺》會在Netflix上架。香港觀衆可透過Disney+欣賞《雪降花》，由丁海寅與人氣女團Blackpink成員Jisoo合演，講述1980年代末首爾一對情侶深陷複雜謎團與命運漩渦的故事。此劇是Jisoo的處女作，備受關注。

《記憶復仇》俞承豪與《我的室友是九尾狐》李惠利合演KBS古裝劇《花開時想月》本月20日首播，講述朝鮮禁酒令時期，4名年輕人的成長故事。同在20日首播的JTBC新劇《只一人》，由《The King：永遠的君主》金景南與《機智醫生生活》安恩珍合演，講述患上絕症女人的故事。

本月24日推出的《寧靜海》，將在影視串流平台Netflix上架，孔劉伙拍《秘密森林》裴斗娜演出，講述2075年地球資源耗盡，一群太空人到月球執行特殊任務。

（即時娛樂）