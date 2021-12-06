兩個夠晒數拒再追女 黎諾懿幫老婆執定「走佬袋」 (12:42)

本月將再為人父的黎諾懿，近日為迎接家庭新成員做好準備，除了忙為即將出世的BB添置用品外，又忙住照顧太太李潔瑩（Nicole）及向4歲兒子「小春雞」黎峰睿灌輸做哥哥的信息。

日前，黎諾懿跟囝囝為Nicole準備入醫院時「走佬袋」，黎諾懿汲取上次執漏東西的敎訓，今次特意為太太準備了大量代言的有機奶粉、嬰兒防敏濕紙巾及潤膚露等，盡顯暖男老公本色。

黎諾懿與Nicole自「小春雞」出世後，一直有共識要再生B，雖然希望第二胎生女湊成「好」字，但今胎老婆仍是生仔，如今湊成「孖」字也不錯，他說：「即將再做爸爸，心情係開心嘅，因為無論工作幾攰都好，只要返屋企見到佢哋就乜嘢都忘記晒，乜嘢都值得。」

黎諾懿斬釘截鐵表示「兩個夠晒數」，他謂：「我同太太認為兩個小朋友就夠，再多個小朋友，會分唔到身，最緊要佢哋兩個小朋友相親相愛，我湊峰峰（小春雞）時，太太湊細佬，咁樣時間會分配得好啲，雖然今次唔係生女，但都唔會再追，已經好完美。」

回顧之前跟太太入產房生「小春雞」時，黎諾懿自嘲當時是新手爸爸，表現十分狼狽，他謂：「上次始終第一次做爸爸，好多嘢準備得唔夠好，例如潤膚露、冇刺激性嘅沐浴露及濕紙巾，都冇準備，搞到峰峰（小春雞）有少少皮膚敏感，亦有少少爛Pat Pat，而且峰峰嗰時亦有少少尿道炎，我都唔識得處理，相信今次我會識得處理，所以今次冇咁大壓力同咁緊張，好期待小生命嘅出現。」

黎諾懿表示上次陪太太入院生「小春雞」，一點也沒有享受過過程，印象只記得忙到一頭煙，他笑言今次會好好享受，他說：「好多人問我今次會唔會剪臍帶，我嘅答案係『唔會』，我雖然鍾意煮嘢食，但係我都好怕見血淋淋嘅嘢。」

（即時娛樂）