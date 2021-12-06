王君馨睇《造星IV》睇得好開心 看好Marf馬欣同咖喱 (13:29)

35歲的無綫花旦王君馨（Grace）近日被傳將離開無綫，專心做獨立歌手，而Grace最近在Instagram坦言有收看ViuTV選秀節目《全民造星IV》，對由導師許廷鏗帶領的A5組特別留意，A5組成員包括穎蕎﹑超酸﹑芯駖﹑Day和Ika，並勾起她求學時跟朋友組團跳舞的難忘回憶，Grace留言：「一睇A5嘅演出，個人自動彈起咗，跟住佢哋跳唱多年最Hit嘅PCD（Pussycat Dolls） songs，跳完之後覺得好爽同好開心，好開心見到香港可以有一個咁樣嘅女子performance!!!」

她在hashtag還表示自己好喜歡Marf（邱彥筒）﹑馬欣及已出局的咖喱（黃雅慧）：「你哋每一位都要加油啊﹗」之後她再留tag「獨立歌手或女團夢」，鼓勵別人之餘，亦似是自勉。

Grace還有感而發：「跟住就過咗14年啦，唔知幾時開始，有好多恐懼，好擔心人哋點睇我，不停聽到好多聲音，太鬼妹仔啦，把聲太高音啦，表情太誇張啦，皮膚太黑啦，你咁樣會令到人哋覺得你好假...唔知係咪因為選美關係，覺得人哋就係Expect你係100分，跟住慢慢減減減...減減減...其實....其實參加選美的，開始嘅時候咪都係素人一個？

當然啦...做藝人係需要調教嘅，但係調教亦都有兩面，一個係將自己唔好嘅嘢收埋佢，一個係將自己最好嘅嘢放出嚟，邊一樣嘢係『好』同邊一樣嘢係『唔好』，呢個真係需要經歷，時間，同埋認識自己，如果唔小心收埋一啲人哋覺得『唔好』但又係一啲好代表到你真正嘅自己，不停想討好別人，同希望大家會接受同喜歡自己，去到某一日望住塊鏡，開始認唔到，或者開始唔喜歡見到嗰個自己，咁咪好可惜囉。

睇呢個節目，見到大家都係由零開始，慢慢加加加...加加加...不停有進步，越嚟越有自己的character...睇到我好開心！」

（即時娛樂）