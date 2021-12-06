青春本我｜炎明熹可愛貓咪勁搶鏡 聲夢學員童年照曝光 肥仔Archie有驚喜 (13:43)

《青春本我》昨晚首播，炎明熹的可愛貓咪「春卷」十分搶鏡，而Archie的童年肥仔look曝光。（大會提供）

由《聲夢傳奇》學員及《盛‧舞者》參賽者演出的無綫劇《青春本我》，昨晚（5日）首播！眾台前幕後在劇集播完後，透過facebook Live跟網民互動。

《青春》演員陣容有炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）、文凱婷（Aeren）、潘靜文（Sherman）、林君蓮（蓮姐）、蔡愷穎（Lolita）、林沚羿（Venus）、張馳豪（Aska）、冼靖峰（Archie）、JW、吳業坤、朱敏瀚、吳若希、姜皓文、陳煒、麥秋成等；

昨晚首播後，網上討論度頗高，熱門話題包括：Gigi劇中可愛貓咪「春卷」、Windy 和Aska劇中的實景靚屋、Chantel出鏡率、歌舞場面夠青春活力外，Windy劇中角色的遭遇及其學生look亦惹熱議。

網民留言指努力減肥後的Windy不但更清新，顏值比起參選「聲夢」時有進步；另由於Windy劇中角色的父母相當偏心，每件事情也向著飾演Windy哥哥的Aska，就連早餐與午餐盒，Windy亦獲得「次等」待遇。

另一獲讚演技的是蓮姐，劇中飾演神婆的她迷信又敢言，而蓮姐特有「眼神死」及「黑面式」演技，亦獲讚有個人風格。男子組方面，則以Aska暫時較突出，劇中飾演校草的他，陽光感十足及笑容有吸引力。此外，劇組甚有心思地在其中一幕，曝光了Rock及Archie等童年照，意想不到的是，現時身形偏瘦的Archie，童年時原來又胖又可愛呢﹗

（即時娛樂）