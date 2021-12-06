張敬軒紅館跨年個唱加開終極3場 共演18場 破個人紀錄 (14:36)

張敬軒的紅館跨年演唱會加開最後3場，日期為2022年1月13、14和15日，加場門票將於12月8日網上發售。

今年張敬軒事業勢如破竹，無論歌曲、網上平台節目、廣告和電視台節目等，都大受歡迎，軒仔於今個月假紅館舉行入行20周年演唱會，早前加開至15場，破了他個人紀錄，仍未能滿足樂迷需要，需要兩度加場。

據演唱會總監馮貽柏表示，軒仔今次再度加場，是幾經辛苦爭取回來的，並多謝紅館對軒仔支持，希望買不到飛的歌迷，把握最後機會，因為這3場是終極加開，不會再加。

對於個唱場數一加再加，主角軒仔表示多謝樂迷支持，他有能力的話就盡量唱多少少，免令歌迷失望，他說：「好多人向我呻買不到飛，最近我更收到歌迷PM，指買飛遇上騙徒呃錢，所以公司同我研究加場，我考慮過自己體力、工作上調配等問題後，真心希望可以幫到歌迷朋友，等佢哋有再買飛機會，先答應加場。有歌迷朋友同我講，有人冒稱是我們演唱會贊助商，指可以代買演唱會飛，但當大家付錢之後，便聯絡不上，損失慘重。我再勸喻大家，千萬唔好向不明來歷的人買飛，不要受騙。」

演唱會開到18場，而軒仔的歌出名唱到「飛天遁地」，不是常人可駕馭，問軒仔如何保養身體，以應付這18場的體力？軒仔表示最近已非常保重身體，天氣轉冷後不敢怠慢，不想病倒而影響工作，他說：「今次我有專業團隊照顧我聲帶健康，聲樂老師同照顧我聲帶醫生商量過，得出來的專業建議，吩咐我唱5日休2日係最好，咁樣聲帶就可以得到最佳狀態，所以公司一早已按照呢個專業意見，去規劃我整個演出，相信我可以得到最佳休息。依家我唯一敵人就係部手機，大家都知我有手機成癮症，成日一睇就唔知點解又天光，演唱會期間真係要戒，戒唔到點算？或者可能真係要搵人係演唱會收工之後，收走我部手機，咁我先可以早瞓。」

（即時娛樂）