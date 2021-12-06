青春本我｜姚焯菲獲粉絲應援車力撐 炎明熹喊到下巴震獲讚 (14:46)

炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、張馳豪和冼靖峰等，昨晚齊集一起收看《青春本我》首播，總經理曾志偉現身力撐，Chantel更獲歌迷會出動應援車到電視城外造勢，搶盡風頭；不過Chantel卻不認為自己威過其他人，覺得其他聲夢學員的歌迷會都好厲害。問Gigi又可希望有粉絲應援車？她則說：「看他們主意，想搞就搞、不想搞就不好搞，希望大家儲錢。」

Gigi及Chantel均對劇集首播感興奮，但怕見到自己演戲感尷尬。Gigi獲總導演李敏讚她喊得叻、喊到下巴震，她說：「差不多全是真眼淚，因覺得始終要靠自己，而且我眼睛太乾，滴眼水都會吸收，所以都是靠自己喊出來。」她強調自己並不易喊，十分堅強，她說：「我以前喊時下巴不會震，可能是看細妹喊得多，她喊時是下巴震的，不知不覺間學了她。」

劇中演校草的張馳豪（Aska），跟潘靜文（Sherman）有感情線，但連手都沒有拖過，他解釋：「因為這套劇好健康，著校服不可以拖手拍拖的，好pure。」

冼靖峰（Archie）於劇中亦與蔡愷穎（Lolita）有感情線，他形容這段感情線最尷尬，因為什麼也沒有做過，他說：「導演叫我們不要掂到大家，不可以有身體接觸，要做到中學生剛剛遇上初戀，那種很Puppy Love、很怕醜和很純真。」

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（即時娛樂）