《造星IV》大熱Marf要惡補歌舞 Ivy Yoyo被指靠樣晉級 (16:35)

ViuTV選秀節目《全民造星IV》4位參賽者Marf（邱彥筒）、Ivy So（蘇雅琳）、Yoyo（葛綽瑤）及Ada仔（姜咏鑫），今天（6日）到將軍澳出席口罩活動；當中Marf和Ivy So雖然仍未正式出道，但已有粉絲在場外舉牌支持，先聲奪人。

第2次出席公開活動的Marf表示，很開心獲粉絲支持，記得第一次才得10多個粉絲，今次多了很多人；Ivy So首次出席公開活動，見到有粉絲支持覺得很神奇，多謝大家到場等候。未入行已有粉絲支持，可有增加入行信心？Marf說：「冇話有冇信心嘅，順住個勢行囉，很多事情冇得迫。」

對於獲網民盛讚已具備能力單飛出道，她多謝大家讚賞，但自覺唱歌仍未達到自己要求，跳舞也永遠不會有最好，很多方面仍要惡補，但獲大家認同當然開心。

Yoyo和Ivy So經常被指「靠樣」入圍，問她們可會爭取展示實力？Yoyo笑說：「我覺得自己都唔係好靠到個樣，所有參賽者都很靚，風格不同。我都自知之前的表現非常不好。」

網民質疑她走音都沒有被淘汰？Yoyo解釋綵排時表現並非這樣，經理人戴穎（阿Wing）都知道，但她每次上台就會很緊張，以致發台瘟，所以要提升心理質素和加強自信。Ivy So則希望大家除了留意她的樣子和性格外，都看到她的進步，始終節目不長，會盡力表現自己。

（即時娛樂）