一夜夫妻120蚊｜鄧健泓孖老婆石詠莉 跟精算夫婦鬥慳家 (18:28)

myTV SUPER原創真人騷《一夜夫妻120蚊》第2集今天（6日）上架，繼續上演首輪比賽，石詠莉（Sukie）與老公鄧健泓（Patrick），跟素人夫婦展開120元的夫妻生活。

作賽首天的Sukie與Patrick即面對車費大考驗，因為他們行程緊密，差不多要環遊香港一周，先從深井到尖沙嘴化妝，再到廣播道做訪問，然後轉入電視城錄影，Patrick晚上還要上課，幸好2人有贊助提供化妝與髮型，否則一出門便認輸。

他們在吃方面也簡單，出門前每人一盒西蘭花雞肉飯，作為全日膳食之用；Patrick吃午飯時，頻頻提醒自己和Sukie不要吃太多，吃太多的話，晚飯就沒了。不過對他們來說，最嚴峻的一環是交通，因為要到訪多個地點，所以2人事前先上網計算每段車程距離與油費，找出最短路程才出發。

雖然每公里油費只是1.5元，但為了節省一個幾毫，Sukie還是建議捨棄隧道，改行山路，就算未必能省多少錢，也先得到Patrick的讚許，看來他們在慳錢方面也很合拍。

另一邊廂，從事藝人經理人的Why與足球教練老公阿宇就不太和諧，本來打算徒步來回學校上班的阿宇，最後在放工時敵不過半小時路程，決定以8元坐巴士回家，被老婆Why發現後深感不滿，Why更後悔自己為了省下經費而不吃早餐。

不過Why的「精算」程度的確不容小覷，她以9.8元成本炮製午餐，更教大家環保慳家煮飯方法，就是蒸完水蛋後，以鍋內剩下的水烚菜，一鍋完成兩道菜，免油免洗慳水省火力，的確是非一般的精算。

（即時娛樂）