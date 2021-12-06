楊潮凱花6年時間成為電影導演 含淚答謝父母及太太支持 (18:57)

楊潮凱日前擔任由許文軒主持的《StarTalk》嘉賓，談及首次執導電影感受。楊潮凱表示與另一導演兼同學吳詠珊拍攝《喜歡妳是妳》原因，是因為看過《那些年，我們一起追的女孩》後甚有感受，他稱：「世界各地都有青春片，點解好似香港冇，而且2003年係好值得我哋香港人記住嘅一年，正正嗰年SARS（沙士），我好記得自己戴住口罩會考，所以作為我第一套戲，我好想記錄呢個時段。」

楊潮凱續說：「2018年成日都聽到啲人話電影界青黃不接，我心裏面好唔忿氣，你哋都唔畀機會新人，佢哋梗係做唔到獨當一面，呢樣嘢擺喺我個心好耐，所以開拍之前我話一定要用新人，所以搞咗個Open Casting，見咗200幾位女演員，首先定咗楊偲泳，但一直未搵到另外一位演員，談善言唔係頭兩轉Casting，之後聽番佢講佢係透過《點五步》監製自薦嚟Casting，見到佢獨特嘅性格後就決定用佢。」

談到花了6年時間成為電影導演，楊潮凱在節目中感觸落淚，他邊說邊哭成淚人：「多謝屋企人，由訓練班開始到拍第一套電影，真係好難行，佢哋好支持，爸媽好擔心我生活問題，我又未必畀到好好嘅生活佢哋，我覺得自己虧欠咗佢哋，好開心首映睇完之後，佢哋話好自豪有我呢個仔！」

楊潮凱亦感激太太一直在身邊，他說：「成個過程佢都見住，睇住我拍戲時候承受嘅痛苦。能夠得到團隊、家人同觀眾嘅支持及認同，好感觸。」

（即時娛樂）