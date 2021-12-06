初入行訂立3年目標一一達成 陳凱詠恨孖方大同合作 (22:50)

陳凱詠（Jace）於2017年因演出ViuTV劇集《瑪嘉烈與大衛系列：前度（特別篇）》開始為人認識，兩年後在樂壇出道，她選擇走型格路線，且跳唱兼備，加上性格爽直，人氣愈來愈強勁，難怪短短時間已將初入行所訂立的3年目標一一達成。「我記得第1年的目標是了解這個行業和歌手的職責；第2年希望讓觀眾認識我和我的歌；第3年要有碟和騷。我寫的時候都笑自己大想頭，但竟然全部發生了！我自問這3年對自己很Chur，完全冇休息過，但很開心在做自己喜歡的事情，希望我能保持這份很簡單、純粹喜歡自己這份工作的心。這3年，我自覺最大的變化是比以前成熟了很多，明白很多事情不容易。未來亦希望透過參與綜藝節目和劇集，讓大家見到我歌手以外不同的一面」。

各大樂壇頒獎禮舉行在即，年底舉行自己首個售票演唱會的Jace，直言沒刻意去諗獎項，寧願將心思花在作品上。對於躋身叱咤「我最喜愛的女歌手」五強，她不禁說：「這件事很黐線！因為我覺得『女歌手』這個稱號是很大的一個夢想，沒諗過自己真的當上了女歌手，還成為大家心目中的最喜愛，或不知幾甲之內，我至今仍未消化到。每當有人說投我一票，我都不敢相信，真的很黐線！」

當問到最想跟哪位歌手合作時，Jace直認是方大同，「我在他面前一定變迷妹，入行後看過一次他的演唱會，還記得在後台跟他合照時，我表面看似很冷靜，但內心其實開滿花，當他禮貌地掂一掂我膊頭，我開心到成個人僵硬了」。難怪Jace的擇偶條件，特別鍾情有才華和想法的男生，不過她擔心因拍拖耽誤工作，故暫時沒想感情事。女歌手方面，Jace恨跟Serrini合作，喜歡對方的自我態度；她亦很欣賞莫文蔚有學識，所做的音樂亦很前衛，又可沒有包袱地出現在周星馳的電影，對方的多面性和專業很值得她學習。

欲知專訪詳情，請留意明日（12月7日）明報娛樂版。

（即時娛樂）