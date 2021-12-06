造星IV｜許廷鏗梁祖堯各贏兩場 進行終局對決 (23:59)

ViuTV《全民造星IV》今晚（6日）播出一集，依然是爭奪30強賽事；上周五（3日）許廷鏗的A3組已完成自選項目及唱出指定歌曲，成員黃筠兒、VAL（趙展彤）、Yoyo（葛綽瑤）及Tengie（區廷筠）的表現強差人意；至於梁祖堯的B5組也完成自選項目，今集繼續由B5組4位成員Karen（余嘉熙）、WINKA（陳泳伽）、阿杰（周芷慧）及Ana（羅安娜）唱出指定歌曲《浸浴》。B5組有3位唱得之人，但在驗收日卻被節目監製花姐（黃慧君）狠批，原來成員之間有心病；皆因WINKA與Ana在上一輪賽事已合作，感情較要好，因而忽略了Karen及阿杰，後來經過大家溝通，再次建立默契，正式演出亦獲評判讚賞。最後5位評判一致投選B5組勝出，A3組被列入「死亡名單」的黃筠兒冇得留低。

經過4輪小組對決，A組與B組各贏兩場，餘下一戰定輸贏，決定哪組要再淘汰多5位參賽者。對於賽制殘忍，梁祖堯向花姐提出改賽制，花姐一口拒絕，指早已設立遊戲規則。

最後一輪對決是A1組迎戰B2組，A1組成員有Marf（邱彥筒）、CK（黃斯琪 ）、Win Win（楊安妮）及So Ching（蘇芷晴），當許廷鏗事前決定「死亡名單」時，他曾拿着大熱門Marf的資料，相信當刻也嚇親觀眾，但最後節目仍未公布誰人列入「死亡名單」。A1組以「狼人殺」主題作為自選項目「天黑請閉眼」，事前許廷鏗與花姐意見不一，結果A1組4位成員的演出獲評判激讚，後台的花姐也說她們是其心目中的Top 5。

對手B2組成員有Gao（沈貞巧）、Alice（許寶恆）及阿Mic（周卓盈），「死亡名單」是阿Mic，她們的自選項目是「Please don't jump！」，以百老匯形式又唱又跳演出，可惜未獲評判欣賞，其中吳雨霏更批評3位成員唱歌不合格。

（即時娛樂）