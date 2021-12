準爸爸洪永城(Tony)昨天(6日)38歲生日,他偕大肚妻梁諾妍(Inez)到南丫島「一家三口」慶祝,Tony在社交網貼了甜蜜合照,並留言:「今(昨)日好開心,雖然自己生日,但好似幫人慶祝一樣,佢(太太)話好耐冇去過南丫島、佢話好想試嗰間泰式餐廳、佢話想去戶外影吓相睇吓日落、佢話想食芝士蛋糕、點都好,最緊要佢滿足我就滿足。我問佢我份禮物呢?佢話咪俾咗你囉 (跟住指住個肚。)yes of course, love you, Happy birthday to me﹗」

張繼聰﹑黃智雯﹑陳瀅﹑楊潮凱﹑羅孝勇﹑楊秀惠﹑何雁詩和陳山聰也留言送祝福,好友黃翠如也寫道:「生日快樂呀爸爸~」

(即時娛樂)