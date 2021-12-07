林師傑偕老婆移居英國 歐陽巧瑩不棄養 帶兩隻愛犬同行 (13:15)

無綫前藝人林師傑及他的老婆歐陽巧瑩，原來已帶同愛犬移居英國2個幾月，歐陽巧瑩昨晚（6日）在Instagram撰長文吐心聲，她寫道：「香港係我嘅根，從來都冇諗過自己會離開香港。記得三年前，結婚度蜜月人生第一次踏足歐洲，周圍都好靚，老公同我講：『第日想同你一齊黎呢啲地方生活』我記得我個陣答佢：『我真係太鍾意香港喇，冇地方比香港更啱我』。」

歐陽巧瑩慨嘆3年後覺得香港已經太荒謬，令她感到傷心：「有人選擇留低，有人選擇離開。我最後揀咗離開，我想做嘅嘢，留喺香港真係做唔到，冇空間冇自由，希望大家明白。有緣人喺英國相遇記得同我地相認啦，大家互相支持，我可以整叉燒你食（係超好食）。」

她續寫道：「最後講一講點解張機場打卡相會係去瑞士，因爲我養咗兩隻狗（八哥&芝娃娃），好多航空公司都唔運八哥，所以我冇得直飛英國，要先飛瑞士轉機法國，再喺法國搭寵物的士去英國，全程30個鐘，Billy & tado真係好叻好乖，好適應！（有關自己幫狗搞移民嘅詳情可DM問我）。」而久未蒲頭的黃心穎亦有畀讚。

至於林師傑前天在社交網直播，他表示在英國多了空間和時間，他還定了目標，就是希望有農場，可以經營B&B招待大家，同時他亦會繼續整理舊車；此外，林師傑日前在Instagram貼了和媽咪及嬤嬤的視像通話截圖，他表示媽媽原本不懂這些通訊科技，但為了家中逾90歲嬤嬤，便努力學習使用，結果成功，令林師傑大為感動。

（即時娛樂）