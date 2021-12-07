蘇致豪配音示範「謎之女聲」 許賢自爆創作靈感來自麻利 (14:36)

蘇致豪﹑許賢及Jackie接受《同煲同BLOW》訪問。（大會提供）

「黃Viu煲劇平台」的《同煲同BLOW》，最新一集登場的是「試當真」成員蘇致豪（蘇豪）、許賢及劉展翹（Jackie），他們跟劇迷暢談煲劇秘聞，包括他們的二次創作，原來深受煲劇文化影響，3位配音高手更即席為韓劇配抵死對白。

許賢與蘇豪自認是動畫迷，坦言為動畫配音比劇集更方便：「因為動畫天馬行空，做配音片時會彈性大啲，嘴形又會易配啲，相反劇集配音要配合演員嘴形逐粒音配，試過用一個星期去配一條短片，連行路聲、撳電話聲都要配埋。」

Jackie則偏愛日劇，更視玉木宏為頭號男神，她說：「我真係好鍾意玉木宏，佢套《交響情人夢》我至少睇咗3次，好鍾意佢演一啲好王子狀態嘅角色，準備煲埋佢套《極道主夫》！」

主持人DJ麻利問他們創作靈感時，許賢化身小粉絲，自爆麻利是他的靈感來源：「我以前成日聽麻利嘅廣播劇 ，覺得把聲好好聽，所以讀大學時受麻利影響，成日創作廣播劇。其實配音片嘅底蘊都係廣播劇，只係多咗畫面，所以我好欣賞廣播劇帶來嘅靈感衝擊，因為每個聲音都要好準確地出現。」

許賢又提到在煲劇時，會特別留意劇集的音效運用，又會幻想自己把劇集內容重新配音，增添不少創作靈感。

3位嘉賓又即席接受配音挑戰，他們為黃Viu古裝韓劇《衣袖紅鑲邊》重新配音。向來搞鬼的蘇豪發揮幽默本色，以搞笑聲線反串女主角李世榮，全場大笑！

蘇豪笑言這把「謎之女聲」是偶然間發現：「我記得呢把怪聲係同許賢喺一個同學屋企發現，嗰時我發緊脾氣，但又想禮貌地發脾氣，唔想用真聲同對方溝通，最後就發現自己有呢把聲出現。」

（即時娛樂）