麻雀鬥室三決一｜馮盈盈轉數快失靈 被封「站長」兼食詐糊 (15:19)

馮盈盈在節目中被圍攻，她則以「聲殺」擾亂對手，場面搞笑。（大會提供）

無綫遊戲節目《麻雀鬥室三決一》，今晚（7日）播出第4集。上星期播出的第三集，第二輪出戰的麻將高手藝人包括馮盈盈、張頴康、朱敏瀚及陸浩明，4位嘉賓分別伙拍戴祖儀、林盛斌、吳若希及鄭衍峰「四大護法」，大玩別開生面的麻將遊戲，爭奪獎金及獎品。

第3集兩個遊戲環節分別是「大執位」及「絕世好牌」，自稱戰無不勝的盈盈，面對以「么神」自居的陸浩明、係威係勢的張頴康以及「骰魔」朱敏瀚時，即變得「判若兩人」。

向來「轉數快」馳名的盈盈，在麻將枱上突然轉數變慢，每打一隻牌要思前想後，慘遭同枱對手狂窒：「有盈盈嘅Call Time要加番5個鐘。」

由於事態「嚴重」，張頴康忍不住咆哮：「你到底識唔識打牌㗎？」雖然慘遭圍攻，但盈盈依然「輸人唔輸陣」，牌章略遜一籌的她，全程以「聲殺」應付敵方，尤其碰牌及槓牌時，更會發出驚人分貝。

被公認為「站長」兼史上最嘈的盈盈，最終連柏檔戴祖儀也看不過眼，不斷催促盈盈「求其」打，結果在極度混亂的情況下，盈盈慘食詐糊，成為首輪包尾！

今晚播出第4集，自稱只是「扮唔識打牌」的盈盈繼續引爆笑彈，並嚴重擾亂麻將枱上秩序。正所謂「盲拳打死老師傅」，盈盈最終成功「殺掉良民」、晉級與有麻將界「滅絕師太」之稱的麻將高手過招，由於最後一輪沒有戴祖儀在旁教路，盈盈「混亂」情况再度升級。

（即時娛樂）