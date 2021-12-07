陳嘉寶懷孕9個月 挺大肚拍美麗孕照 自嘲似豬八戒 (15:59)

陳嘉寶（Anjaylia）三年抱三，2017年跟丈夫黃頌祈（Epaphras）結婚，先後誕下大女Hosanna與二女Eliana，第3胎將於月底出世。

Anjay表示誕下第3胎後封肚，正因為這個原因，她決定趁產前拍攝唯美孕照留下美好回憶。日前佗住BB的她偕老公與2位千金，「一家五口」見證重要時刻。

首次拍攝孕照的Anjay挺着巨肚，穿上多套時尚服飾，以黑色為主調配搭的冬裝、牛仔褲造型與吊帶長裙，有型有款。拍攝初時Anjay也不太習慣，大嗌感覺赤裸，更自嘲似豬八戒捧着大肚腩。拍攝期間剛成為人妻的蔡穎恩（Evelyn）也來到支持，還化身「保母」幫她湊女與打點，減輕Anjay負擔。

提到第3胎才拍孕照，Anjay說：「大家成日問我個肚喺邊？過去兩胎成日問我點解唔影？今次就影喇，做個紀念，同埋滿足大家好奇心，其實我係有肚㗎！之前曾經有人懷疑過大女Hosanna唔係我生，話我係搵代母，所以想話畀大家聽，我真係有個肚㗎，今次攞出嚟畀大家睇，呢個感覺好赤裸、太性感，就算冇BB嘅時候，都好少露腰，所以拍攝時會覺得自己好似豬八戒有個大肚腩。」

今次拍攝找來專業團隊製作，包括服裝指導、化妝、髮型跟攝影師，但拍攝時卻被囡囡「考起」，Hosanna與Eliana相當活躍，不時跑來跑去，場面難以控制，Anjay無奈說：「同老公影結婚相，到依家都會好掛住嗰種感覺，但係做咗人父母，同小朋友一齊影相感覺係好忙亂、忙亂同忙亂，目標只係想快啲影到有就得，感覺係變成任務。」不過當看到「一家五口」拍出來的效果，溫馨滿瀉，Anjay深覺辛苦也值得！

提到拍攝全家福，原來Anjay婆婆家族在上世紀二十、三十年代，是經營照相館，當看到家中懷舊全家福，Anjay特別感觸，她說：「婆婆培養咗鍾意影相嘅興趣，亦鍾意影全家福，婆婆亦會將以前嘅故事同我媽咪分享，所以我哋屋企都鍾意影相，有一種情意結。睇番以前婆婆喺照相館嘅相、爸爸媽媽同公公婆婆影嘅傳統全家福，已經發黃或者黑白照，都好期待將來會可以影一輯，我哋呢三代計埋都有13人，等小朋友長大，唔係太難控制時，我都想book一啲香港舊式嘅影相舖，希望呢個文化消失前仲有機會影到，佢哋嘅年代真係會手畫一啲畫做佈景，希望等小朋友長大，可以等佢哋畫一幅佈景，一齊影全家福。」

預產期在聖誕期間，Anjay已做好準備工夫，不過她心裏希望節日後才「卸貨」，她笑說：「其實依家開始有啲緊張，仲未準備走佬袋，不過BB用品已經齊備，所以唔會擔心。因為BB預產期啱啱係聖誕節同元旦，希望畀我過晒啲party先出嚟，就可以安心坐月，因為如果坐月時候開party，好多嘢都唔食得，所以等我enjoy埋先啦，如果唔係我坐緊月嘅時候，大家開party就好無癮，小朋友又冇得出去玩，希望畀我過埋個節先。」

當想到能夠早點擁抱Hosanna與Eliana，Anjay又期待快點生B，為何心情如此忐忑矛盾呢？她笑說：「想快啲生出嚟嘅一個原因，係之後可以抱返大女二女，因為依家個肚太大，完全抱唔到佢哋，真係好想抱吓同攬番佢哋，等我卸咗之後就可以畀返多啲時間佢哋，瘋狂地抱佢哋，對大家要公平。」

Anjay強調坐月保養好身體後，便盡快繼續工作：「之後會好好學習分配時間，除咗可以喺屋企同工作上，再要喺屋企裏面分返開幾份，另外我發現，除咗下一代，我哋嘅上一輩都需要陪伴，要好好珍惜。」

（即時娛樂）