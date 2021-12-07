家庭觀念重 姨媽臉容紋臂 余文樂遍體「刺」滿命中至愛 (16:25)

鍾愛紋身的余文樂，在自家視頻《Inside out》第7集中，分享其紋身感人故事。樂仔指紋身是很個人的事，代表自己想紀念的事情，將有意義及有紀念價值的事留在身體上，包括他生命中的摯愛親人。

家庭觀念重的樂仔，在百忙中會拿電話回看子女片段，以解思念之苦，樂仔說：「最久試過3個月沒有跟孩子見面，他會問我『你去了哪裏』。」樂仔身上的紋身圖案，多數跟家人有關，分別有太太、兒子的名字，以及外婆、姨媽的樣貌，樂仔亦在鏡頭前記錄了最新的一個紋身，將女兒名字Celest紋在頸上。

樂仔指着曾掀起話題的左手臂上的女子樣貌紋身，指這是他最早的一個紋身，這紋身圖案是樂仔外婆，他說：「這是在紐約紋的，第3個是我姨媽，是我媽媽的姊姊，由於我小時候不是跟我爸媽住，很多年跟姨媽住，我常說她就是我第2個媽媽，因為她很疼我，我小時候的回憶都是我姨媽，我陪她在家裏剪線頭，陪她在家做很多以前基層家庭會做的工作，她一生都很勞累，對於我來說很有影響。」

樂仔回想一次在泰國拍戲，媽媽致電給他，告知他生病的姨媽快挺不住，叫他回港見最後一面，樂仔含淚說着：「我沒辦法，因為要工作拍戲，我知她身體狀况很差，然後有一天我在泰國拍戲，收到我媽電話，我接到電話我媽問我能回香港一趟嗎？我直覺告訴我不是好事，我媽說姨媽差不多了，然後我就問導演能不能回香港，他們說好的，拍完這場就讓我趕回香港，我趕回香港已經是隔天的事情，因為沒有飛機，我回去她已經離開，我幾內疚，每個人都有在他心中有地位的人，很親很親的人，所以這次以後我想把她留到身上，去哪裏我都帶着她。」

（即時娛樂）