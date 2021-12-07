41歲黃寶龍無悔做童星 莫凱謙參加完《一叮》後遭欺凌 (18:20)

黃寶龍和莫凱謙都是童星出身，他們在一次偶然機會成為朋友。（無綫電視網上視頻截圖）

無綫《星期日檔案》前晚（5日）一集播出《我家有個小童星》，除了訪問曾經爆紅的「美心妹妹」楊鎧凝（Celine）及她的母親外，還有曾在《大時代》中飾演方展博童年的黃寶龍、參加《殘酷一叮》而為人認識的莫凱謙。

41歲的黃寶龍和23歲莫凱謙同樣是童星出身，雖然2人年齡相差10幾年，但因為童星的經歷及一次偶然機會下，令他們成為朋友。

7歲已當童星，拍過不少廣告及劇集的黃寶龍受訪時，取出小時候的錄影帶，他笑言差不多有30年沒碰過。黃寶龍由小到大對讀書沒有興趣，所以學業成績不算出色。而這10多年來，黃寶龍從事多個行業，包括賣化妝品和衣服、開設洗衣店，也和朋友做過小生意，無論做哪行，偶然仍有人認得他曾是童星，他認為是一個經驗和回憶。6年前黃寶龍接手爺爺留下來的書店，以前他不喜歡讀書，想不到長大後反而終日跟書本為伴。

雖然童星的經歷對他現時事業沒有實際幫助，但黃寶龍坦言沒有後悔過當童星，因為做童星令他有不一樣的童年。

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節目中，莫凱謙跟黃寶龍邊歎咖啡邊閒聊，莫凱謙認為童星某程度上是一個或半個包袱，外界看着他成長，好像已有一套既定看法。

莫凱謙表示當年參加完比賽後回到學校，就被同學欺凌，令他有個不太愉快的校園生活，直到後來大學畢業出來工作，身邊人仍叫他做「童星」，他說：「好像當你很用心去做一些新作品時，或已經做已經與童星無關的事也好，你的名字前名一定有節目名或童星二字，當刻會感到吃力、乏力，會覺得自己是否只是能夠去到童星這個位置。」黃寶龍和莫凱謙認為童星只是他們人生中其中一個身分，自己和普通人一樣，想追逐不同夢想。

（即時娛樂）