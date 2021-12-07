一星期內兩個「BB」出世 洪永城幫囡囡改定乳名「洪寶寶」 (21:10)

鄭詩君（C君）、洪永城及傅嘉莉等，今天（7日）為在myTV SUPER上架的原創劇《凶宅清潔師》宣傳，席間劇組送上蛋糕為洪永城補祝生日。洪永城眼濕濕說：「出席活動前很緊張，因為早上剛陪太太產檢，醫生說BB在一星期內出世。我太感性，同一時間，《凶》劇又推出，12月這個月很難忘，生日願望希望母女平安，劇集收視大收，該劇是我10年來睇過最好的電視劇，大家睇完肯定喜歡」。

之後，洪永城跟C君一同受訪。對於《凶》劇終於推出，身兼編審及演員的C君對洪永城說：「你另一個BB出世。」洪永城開心的說：「很感恩，這個月很幸福、很幸運，有2個BB出世，所有事情都very good。醫生說BB在這一星期內出世，叫我做好心理準備，我已向《法證先鋒V》請假兩星期陪太太分娩。」洪永城稱未幫BB改名，只得乳名「洪寶寶」，待BB出世後才找師傅改名。C君笑問為何不改「洪簿仔（紅簿仔）」？洪永城指「紅簿仔」早已給太太。洪永城昨天（6日）生日，今年亦是他最後一個二人世界的生日，他表示和太太去南丫島期間，太太突然說肚子很痛，當時擔心BB在這種環境下提前出世怎辦。

傅嘉莉透露監製最初接觸她演出，知道要去荒廢的學校和軍營等地方取景，她曾有一刻想辭演，因為其體質很敏感，容易感受到靈體，但最終被題材吸引，唯有頂硬上，戴滿法器開工。她又指由於在凌晨時分開工，她要忍住不去廁所，所以連水都不敢飲。

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（即時娛樂）