喜見新一代偶像冒起 張振朗：我都聽MIRROR啲歌 (23:15)

現年34歲的張振朗曾有「地獄黑仔王」稱號，但他演出的機會愈來愈多，備受公司力捧。他在台慶劇《拳王》再次尋求突破，花足一年時間操肌，「我真是搏老命，狂食狂操，健身和打拳，我由以前137磅增至170幾磅，再減至160磅練肌肉，增了30磅，成個線條變得粗而厚，別人望我似座山，我都很期待觀眾見到這個張振朗的反應」，可是隨着完成《拳王》拍攝後，張振朗已投入另一劇組，運動量也減少，爆肌身形已回歸一團肉，體重回落150磅，「副爆肌身材，可能一世人得一次！無論演技和身體也負荷，是從影以來最辛苦的，不想有《拳王2》，好恐怖，若果操到健美先生狀態，不適合拍泰拳，我提議扮肥仔打拳或者拍舉重」。

連續兩年參與台慶劇演出，張振朗感恩公司給他機會，每次都有視帝傍住，但對自己競逐視帝寶座信心不大，反而睇好同劇的黎耀祥得獎，「去年我都投《殺手》祥哥，我很喜歡他，若果這部劇大家喜歡我，都關祥哥事，我場場戲問他意見，他幫我很多」。至於會否想冧莊「我最喜愛電視角色」？張振朗立即叫好：「我都希望有獎記錄成績，10年後回望覺得值！」

雖然張振朗上位快，卻疑因網民抵制電視台，受牽連失去商演機會，變相搵真銀亦少了，張振朗抱樂觀態度：「我覺得上天安排好，失去一樣，就畀你另一樣，有沒有商演，我都很享受拍劇，現在夠食夠住，相比下很多人仲慘」。對於人氣男團MIRROR廣告拍不停，張振朗反而喜見新一代偶像冒起，「我所見過，對上一個受歡迎偶像是謝霆鋒，已是很久的事，有新偶像是好事。我和侄仔都聽MIRROR的歌，香港很細，當然要多睇不同範疇，我也上Netflix睇世界各地電影，留意大家喜好，搵新思維，與時並進」。

欲知專訪詳情，請留意明日（12月8日）明報娛樂版。

（即時娛樂）