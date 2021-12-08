造星IV｜30強誕生 Sica潔滢Liu哥阿杰Ana被淘汰 (00:30)

B2組在指定歌曲項目表現出色，可惜仍不敵A1組，成員阿Mic要被淘汰。（ViuTV網上視頻截圖/明報製圖）

ViuTV《全民造星IV》昨晚（7日）播出一集，30強名單誕生。前一集（6日）播出爭奪30強最後一輪小組對決，A1組迎戰B2組，兩組已完成指定項目，今集她們要演出指定歌曲、鄭欣宜的《救命歌》。A1組成員Marf（邱彥筒）、CK（黃斯琪 ）、Win Win（楊安妮）及So Ching（蘇芷晴），其中CK列入「死亡名單」，4位成員在導師許廷鏗眼中是不識唱歌，4人亦各有隱憂，最後她們決定由CK重新編曲，演出A1組版本的《救命歌》，結果她們的演出獲評判大讚，Marf更被指有明星的感覺。

對手B2組成員有Gao（沈貞巧）、Alice（許寶恆）及阿Mic（周卓盈），「死亡名單」是阿Mic，她們以黑色喜劇加唱歌演出指定歌曲《救命歌》。正式演出時，3人以師奶打扮出場，加上她們生動的演出及抵死對白，令評判們、兩位導師、節目監製花姐（黃慧君）睇到哈哈笑。雖然B2組的演出獲讚好，可是因自選項目演出未如理想，結果5位評判一致揀選A1組勝出，被淘汰的阿Mic說自己很幸運入了B組大家庭，成員、導師之間都很有愛。

經過5個回合，許廷鏗帶領的A組贏了3場，所以梁祖堯的B組要再淘汰多5名成員，結果Liu哥（廖雪蕎）、Ana（羅安娜）、阿杰（周芷慧）、Zoe（余潔滢）及Sica（何洛瑤）冇得留低。經過今次小組對決，B組現在只餘下10人，迎戰A組的20人。

30強名單：

子涓（夏子涓）、暐翹（林暐翹）、Ika（廖芷嘉）、 馬欣（馬彩欣）、Day（許軼）、ZIVA（穎蕎）、Alice（許寶恆）、 Kinki（盧芷韻）、 Ivy So（蘇雅琳）、Karen（余嘉熙）、Marf（邱彥筒）、Tengie（區廷筠）、 榛綦（何榛綦）、阿蛋（黃詠霖）、超酸（陳昭煊）、芯駖（李芯駖）、So Ching（蘇芷晴）、WINKA（陳泳伽）、希婷（安希婷）、Ada仔（姜咏鑫）、東東（郭東彩）、VAL（趙展彤）、Ashi（曾善婷）、Gao（沈貞巧）、Yoyo（葛綽瑤）、Candy（王家晴）、CK（黃斯琪 ）、Win Win（楊安妮）、方方（方芷欣 ）、Ariel（曾家瑩）

（即時娛樂）