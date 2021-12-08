造星IV｜余潔滢無緣晉身30強︰多謝大家一直嘅支持 (14:18)

ViuTV《全民造星IV》30強昨晚誕生，余香凝胞妹余潔滢（Zoe）被淘汰，無緣繼續比賽。Zoe昨晚在社交網上載與B組導師梁祖堯擁抱的照片，以及她與隊友的合照，留言感激眾人一直以來的照顧。她說︰「我的《造星IV》旅途完結了，雖然呢件事喺我嘅世界已經過咗個幾月。依家終於可以講，多謝大家一直嘅支持，呢個旅途好開心，學到好多嘢，有好多人要多謝...」

Zoe感謝梁祖堯令她進步及作出新嘗試︰「你係一個好好嘅導師，你嘅照顧其實已經遠遠超越一個導師要做嘅野。將你成個Studio畀我哋任用，忙住做舞台劇整親條腰都幫我哋排練，太早排練會幫我哋叫早餐，我哋唔夠瞓又人人有湯飲，關心我哋嘅內心，令我哋有更好嘅狀態繼續。B組因為你變成一個大家庭 I love you﹗」

她亦多謝一眾B組隊友︰「冇諗過可以識到咁大班朋友，好多愛，有咩事一call即到，可以喺你哋面前做最真嘅自己，可以一齊努力一齊分享呢一切真係好開心，我相信將來仲有好多機會一齊㗎！」Zoe還多謝唱歌老師、《造星IV》監製花姐（黃慧君）及其他幕後團隊。她最後多謝自己︰「因為自己鼓起勇氣行出一步去試，先會得到一個咁珍貴嘅故事。」

余香凝留言讚妹妹「已經好叻女」。

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（即時娛樂）