MIRROR 6子開騷 姜濤向樂壇前輩致敬︰有責任將廣東歌帶出去 (15:15)

MIRROR 6子在音樂會尾聲唱出RubberBand的《Ciao》和陳奕迅的《我的快樂時代》。（鍾偉茵攝）

MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、江𤒹生（Anson Kong，AK）、呂爵安（Edan）、陳卓賢（Ian）及柳應廷（Jer），昨晚舉行首場《MOOV LIVE Music On The Road》音樂會。

音樂會由AK打頭陣演出，身穿背心皮褸的他露出一對麒麟臂。他翻唱五月天《離開地球表面》時，笑言最近有首關於地球的歌（《倒轉地球》）很熱。見台下樂迷起哄，AK說︰「放心，不是那一首。」

6子有合作也有Solo的演出，Edan分別與Jer及Anson Lo合唱《E先生連環不幸事件》、《So Bad》；Ian也與Jer合唱《Shallow》；Lokman（楊樂文）亦以嘉賓身分現身，與AK合唱《虎道門》；姜濤則與AK鬥舞，以及與Ian合唱英文歌。

Anson Lo勁歌熱舞蔡依林的《大藝術家》、《我呸》，炒熱全場氣氛。他唱出大熱歌《Megahit》時向歌迷送飛吻，隨後又化身白馬王子自彈自唱《不可愛教主》。

姜濤在音樂會上獻唱新歌《鏡中鏡》，然後唱出《浪子心聲》、《分分鐘需要你》、《等》及《追》等經典廣東歌。他說︰「這環節是向香港一班經典歌手致敬，沒有他們就沒有現在的樂壇。剛出道時，我完全不喜歡這些歌，覺得很老土，後來覺得有責任將廣東歌帶出去，希望藉此跟年輕人說，『我們永遠要向以前一輩學習，將他們的精神傳承下去』。」語畢，姜濤唱出《夕陽之歌》向梅艷芳致敬，並高呼「加油」。

（即時娛樂）