凶宅清潔師｜鄭俊弘雙眼無神演看更 膽小傅嘉莉帶護身符靈探 (18:01)

由洪永城（Tony）、C君（鄭詩君）與盧思麟聯合監製的myTV SUPER原創劇《凶宅清潔師》，從籌備至完成攝製經歷近3年，今天（8日）於myTV Gold正式上架。今次C君首度與盧思麟合作擔任編審，與製作團隊花盡心思，編寫恐怖與懸疑兼備的新派鬼劇。

劇中除有監製洪永城兼任主角外，還有鄭俊弘（Fred）、傅嘉莉（Kelly）、李成昌、歐陽偉豪（Ben Sir）、方紹聰、阮政峰、張達倫等，各人在劇中均有突破演出，當中尤以Fred演的「洪仔」最為突出。

在第2集出場的Fred，換上厚重兼長至蓋眼的髮型，穿上大廈看更裝束，加上雙眼浮腫無神缺乏自信，驟眼看完全想像不到是平日的Fred。他表示從未接觸過沉重角色，收到劇本時也感壓力，幸得好友賴慰玲及編劇團隊幫助，探索這個人生充滿恐懼的角色，加上入木三分的造型設計，令他在開鏡後投入角色，拍攝期間也自覺變得如「洪仔」般陰沉。

傅嘉莉挑戰爽朗帶點巴辣的無人氣KOL，為求點撃率而以踢爆靈探假象作噱頭，但人氣未有因此急升，卻得到意外收穫。因為拍攝需要，Kelly獨自走入廢置小學靈探，她自言是個膽小怕鬼之人，拍攝有關場口時也會準備足夠「保護物」，隨身帶備不同護身符，令自己可以安心拍攝。

（即時娛樂）