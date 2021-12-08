恨做演技派獲觀眾認同 何依婷抗拒三角戀 擇偶想揀圈外人 (22:57)

現年27歲的何依婷，4年前參選港姐奪得亞軍後入行，簽約無綫先獲安排主持兒童節目《Think Big天地》、《Big Big小明星》，之後參與不少綜藝節目及劇集演出，其中在《機場特警》、《陀槍師姐2021》、《星空下的仁醫》等佔戲較重，在熱播中的台慶劇《十月初五的月光》更是擔正女主角，重新演繹視后佘詩曼的經典角色「祝君好」。何依婷明白外界難免將她與阿佘比較，她坦言從沒想過和前輩比較或超越對方，其壓力只源於怎樣把角色演得好些，有自己的風格。「角逐視后有排都未輪到我，是很遙遠的路，希望有一日能成為一個演技派，得到觀眾認同，不希望別人只覺得我是一個靚女。其實，我也不是覺得自己好靚，很多謝劇集《星空下的仁醫》，讓我嘗試到上鏡幾乎素顏的機會，這樣也接受到，還怕什麼」。

何依婷在《十》劇中跟羅天宇、胡鴻鈞演繹虐心三角戀，拍拖經驗不多、3年前甩拖至今仍是單身的她，唯有靠投入劇本揣摩。「現實中從未試過三角戀，拍劇試完，現實真的不好搞我，好煩呀！我的性格比較爽直和倔強，感情事從來都清清楚楚，鍾意就鍾意，不鍾意就不鍾意，絕不會拖欠別人」。何依婷說自己的拍拖對象也傾向圈外人，因為覺得圈中男藝人都十分姿整，所以她與羅天宇傳緋聞只是得啖笑，「羅天宇是個性格很好的男仔，但他好姿整，所以緋聞只是齋傳，冇可能，他只可以做一個好好的朋友」。

欲知專訪詳情，請留意明日（12月9日）明報娛樂版。

（即時娛樂）