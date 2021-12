造星IV｜A組跳唱俱佳 B組歌藝出事 東東被淘汰 Karen跌入死亡名單 (23:38)

ViuTV選秀節目《全民造星IV》30強賽事正式展開。今晚(8日)一集主持強尼率先公布兩隊死亡名單的第一人,A組是Ika(廖芷嘉),導師許廷鏗說:「佢唱功好好,我寧願觀眾戥佢唔抵,因為真係冇人值得被選出來(淘汰),佢係以剔除法得出來嘅第一個。」Ika在「鬆一口氣房」說:「我心情其實係興奮嘅,只不過剛才聽咗之後有啲怯,我想快啲完成比賽,因為練咗成個月係為今天,所以我唔能夠怯。」

B組則是滑板界女神東東(郭東彩),導師梁祖堯稱:「東東超好睇,佢進步亦好大,但佢唔想做呢件事,佢經歷咗比賽後,好鍾意呢班姊妹,鍾意同佢哋捱更抵夜打仗,但佢好確定自己唔鍾意唱歌跳舞。」東東也坦言:「之前跟阿祖傾好,我覺得自己唔適合做女團,而且冇熱情繼續唱歌跳舞,所以晉級席位應該留畀真正想成為女團嘅人,我走到呢度已經開心滿足。」

之後兩隊正式比賽,A組的自選項目是《T7─Look at how you look at me》,演出組員包括夏子涓、李芯駖、超酸(陳昭煊)、Win Win(楊安妮)、So Ching(蘇芷晴)、Marf(邱彥筒)及CK(黃斯琪)。雖然綵排時,隊中王牌Marf曾險失聲捱出病來,要睇醫生,幸最後無影響表演。

眾女跳唱及Rap俱佳,加上視覺效果一流,舞步亦一致,獲5位評判激讚,余迪偉說:「好大鑊呀,一出嚟做咗咁高水準,我已經睇到女團,好一致、好夾。」原來CK負責編曲,她獲馮允謙大讚,令她激動不已,馮允謙說:「一出嚟有團火,子涓亦唱得好穩定。」欣宜大嗌好正,她還特別讚賞Marf及Win Win演出,指Marf雖然只是19歲,但已表現出霸氣及態度。

釗峰亦表示在說唱部分是轉捩點:「食beat食得好應,好知道自己唱乜,格調上有型,Marf好厲害,依家狀態嘅你,喺台上嘅演出好唔同,呢個反差好睇。」黃修平亦讚賞A組表演屬高水準:「基本上睇唔到任何瑕疵,視覺效果好好,賽車手造型好得。」

B組則是10成員全員出動,演繹鄭秀文的《浮雕》,成員包括Alice(許寶恆)、Gao(沈貞巧)、Ivy So(蘇雅琳)、Karen(余嘉熙) 、WINKA(陳泳伽)、方方(方芷欣)、馬欣(馬彩欣)、東東、暐翹(林暐翹)和何榛綦。雖然10女表現不錯,畫面好看且沉重,但唱功方面依然較弱。

導演黃修平激讚:「我冇得唔撐,個表演令我好感動,我冇諗過喺呢個流行圈子裏,可以將生活上如此真實感受放進表演。」他還點名讚東東及方方的表現。

釗峰則說:「多謝你哋成個編排,暫時唔係比賽,係一個表演,因為有3位主力成員支撐整個表演,其他唔係做綠葉,係做骨幹撐佢哋3個,我好感動。」

欣宜亦表示:「同A組太唔同,相信我哋之後難作出選擇,因為你們長處好唔同,剛才一見到東東後,我有被攝到,同時好鍾意馬欣,你嘅肢體動作有美感,而最吸引我係方方,唱得好穩陣,喺呢個表演有倔強感覺。」

余迪偉讚賞戲劇作用很強烈,極具舞台效果,不過同時亦批她們唱功:「問題來了,唱得實在唔夠好,聽唔到唱乜,如果成件事咁好,大家備受感動,而3位主角唱歌影響到整體表現,我就覺得大打折扣,就是咁,對唔住。」最後A組以4比1勝出此回合,東東被淘汰,她含淚抒發感受時坦言,本身不喜歡唱歌及跳舞,但節目好玩,亦結識到好多朋友及好好的導師。另外,強尼宣布B組下一輪死亡名單是Karen。

