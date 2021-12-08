造星IV｜A組跳唱俱佳 B組歌藝出事 東東被淘汰 Karen跌入死亡名單 (23:38)

ViuTV選秀節目《全民造星IV》30強賽事正式展開。今晚（8日）一集主持強尼率先公布兩隊死亡名單的第一人，A組是Ika（廖芷嘉），導師許廷鏗說：「佢唱功好好，我寧願觀眾戥佢唔抵，因為真係冇人值得被選出來（淘汰），佢係以剔除法得出來嘅第一個。」Ika在「鬆一口氣房」說：「我心情其實係興奮嘅，只不過剛才聽咗之後有啲怯，我想快啲完成比賽，因為練咗成個月係為今天，所以我唔能夠怯。」

B組則是滑板界女神東東（郭東彩），導師梁祖堯稱：「東東超好睇，佢進步亦好大，但佢唔想做呢件事，佢經歷咗比賽後，好鍾意呢班姊妹，鍾意同佢哋捱更抵夜打仗，但佢好確定自己唔鍾意唱歌跳舞。」東東也坦言：「之前跟阿祖傾好，我覺得自己唔適合做女團，而且冇熱情繼續唱歌跳舞，所以晉級席位應該留畀真正想成為女團嘅人，我走到呢度已經開心滿足。」

之後兩隊正式比賽，A組的自選項目是《T7─Look at how you look at me》，演出組員包括夏子涓、李芯駖、超酸（陳昭煊）、Win Win（楊安妮）、So Ching（蘇芷晴）、Marf（邱彥筒）及CK（黃斯琪）。雖然綵排時，隊中王牌Marf曾險失聲捱出病來，要睇醫生，幸最後無影響表演。

眾女跳唱及Rap俱佳，加上視覺效果一流，舞步亦一致，獲5位評判激讚，余迪偉說：「好大鑊呀，一出嚟做咗咁高水準，我已經睇到女團，好一致、好夾。」原來CK負責編曲，她獲馮允謙大讚，令她激動不已，馮允謙說：「一出嚟有團火，子涓亦唱得好穩定。」欣宜大嗌好正，她還特別讚賞Marf及Win Win演出，指Marf雖然只是19歲，但已表現出霸氣及態度。

釗峰亦表示在說唱部分是轉捩點：「食beat食得好應，好知道自己唱乜，格調上有型，Marf好厲害，依家狀態嘅你，喺台上嘅演出好唔同，呢個反差好睇。」黃修平亦讚賞A組表演屬高水準：「基本上睇唔到任何瑕疵，視覺效果好好，賽車手造型好得。」

B組則是10成員全員出動，演繹鄭秀文的《浮雕》，成員包括Alice（許寶恆）、Gao（沈貞巧）、Ivy So（蘇雅琳）、Karen（余嘉熙） 、WINKA（陳泳伽）、方方（方芷欣）、馬欣（馬彩欣）、東東、暐翹（林暐翹）和何榛綦。雖然10女表現不錯，畫面好看且沉重，但唱功方面依然較弱。

導演黃修平激讚：「我冇得唔撐，個表演令我好感動，我冇諗過喺呢個流行圈子裏，可以將生活上如此真實感受放進表演。」他還點名讚東東及方方的表現。

釗峰則說：「多謝你哋成個編排，暫時唔係比賽，係一個表演，因為有3位主力成員支撐整個表演，其他唔係做綠葉，係做骨幹撐佢哋3個，我好感動。」

欣宜亦表示：「同A組太唔同，相信我哋之後難作出選擇，因為你們長處好唔同，剛才一見到東東後，我有被攝到，同時好鍾意馬欣，你嘅肢體動作有美感，而最吸引我係方方，唱得好穩陣，喺呢個表演有倔強感覺。」

余迪偉讚賞戲劇作用很強烈，極具舞台效果，不過同時亦批她們唱功：「問題來了，唱得實在唔夠好，聽唔到唱乜，如果成件事咁好，大家備受感動，而3位主角唱歌影響到整體表現，我就覺得大打折扣，就是咁，對唔住。」最後A組以4比1勝出此回合，東東被淘汰，她含淚抒發感受時坦言，本身不喜歡唱歌及跳舞，但節目好玩，亦結識到好多朋友及好好的導師。另外，強尼宣布B組下一輪死亡名單是Karen。

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（即時娛樂）