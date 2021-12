鄭秀文(Sammi)昨晚現身品牌活動,人氣偶像魏浚笙(Jeffrey)也有出席。Sammi今日在社交平台上載與Jeffrey的合照,相中的她與Jeffrey對望時露出甜美笑容。Sammi說︰「Haha...nice to meet you﹗昨晚的event認識了很多新朋友啊﹗」Jeffrey回覆︰「My pleasure at all﹗Nice to meet you ﹗」王君馨留言取笑Sammi︰「姐姐好似心心眼😂﹗」

