十月初五的月光｜文初與生母重逢 楊玉梅胡鴻鈞演技獲讚 (16:20)

台慶劇《十月初五的月光》昨晚（8日）劇情講述尋母多年的文初（胡鴻鈞飾），重遇因事返港的生母文貴芳（楊玉梅飾），但貴芳故意避開及扮作不認識文初。之後文初在金勝（郭子豪飾）幫忙下，找到貴芳在港住址，Q姨（米雪飾）、君好（何依婷飾）及海景叔（石修飾）陪文初前往跟生母相認。

文初以手勢叫完「媽媽」後，再展示當年貴芳留給他的哨子，豈料貴芳拋下狠話：「你以為攞住個爛鬼哨子，就可以認我做阿媽喇咩？」並為難文初着他開聲叫媽媽，由於文初做不到，貴芳即邊掌摑文初邊逼他開聲，之後更趕走文初！

雖然生母如此過分，但文初仍費盡心思製作「成長紀念冊」，並託Q姨交予貴芳。看完紀念冊後滿臉感動的貴芳，願意再見文初，激動地哭着與終能開聲叫「媽媽」的文初相擁，並留下聯絡地址。正當以為算是大團圓之際，文初意外得悉母親給予的是假地址，令文初再次由天堂掉進地獄。

網民對於胡鴻鈞及楊玉梅的演技亦大讚：「文初胡鴻鈞真的演繹得好好」、「Hubert演技進步咗好多」、「當年石敢當已睇好佢」、「楊玉梅做得好好，夠賤格」等，面對網民讚賞，楊玉梅亦親自現身無綫官網fb留言，感謝大家支持。

（即時娛樂）