王丹妮盼《梅艷芳》謝票場數破百 蔡穎恩暫未有造人大計 (17:23)

王丹妮、蔡穎恩、柏安妮女兒許恩怡、林愷鈴、陳漢娜、《全民造星IV》參賽者Marf（邱彥筒）等，昨晚（8日）現身品牌活動。

王丹妮主演的電影《梅艷芳》叫好叫座，連月來不停出席宣傳活動，又四出到戲院向觀眾謝票和聽取意見，雖然感疲累但很開心。她表示打算走多幾場謝票：「我好想每日都出動對觀眾親自講多謝，每次見他們也很開心和感恩，還會情不自禁向大家鞠躬。過去每個周末日累計的總共謝票場數，我估計都有70場至80場，希望衝破100場！」王丹妮與丈夫羅孝勇看了電影2次，丈夫沒有給太多評語或意見，只說以她為傲和替她開心。

聖誕節將至，王丹妮已向公司請假，預留幾天跟女兒和家人慶祝，準備炮製神秘驚喜，她說：「我有個神秘活動留給家人，到時我做回靚媽媽，和家人去其他地方玩，還會煮聖誕大餐，希望小朋友留下美好回憶。」

早前成為人妻的蔡穎恩，未有放假停工休息，婚後僅休息一天便復工。她指與丈夫各有各忙，為籌備婚禮前後已大感疲累，原本計劃Staycation代替蜜月，但最終也決定取消。

蔡穎恩今年初簽約新經理人公司，稍後準備參與拍新劇，加上自己與丈夫工作都忙，故暫未有造人大計，現時反而更積極工作掙錢，「因為剛結婚，我和丈夫在農曆新年都會第一次派雙封利市。以往我派開工利市都要預5位數字，今年可能預雙倍，近6位數」。問到婚後接劇，會否拒絕拍攝惜嘴戲，以免惹丈夫呷醋？蔡穎恩笑言如劇情需要亦難免，惟有盡量用先斬後奏方法，拍完也不讓丈夫看。

（即時娛樂）