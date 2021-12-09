鄭欣宜被騙上遊艇 見郵輪船身應援即語無倫次：好癲呀 (17:56)

商台DJ梁文禮收到任務，化身特派員在尖沙嘴碼頭帶走目標歌手鄭欣宜。欣宜入行至今，無論是歌曲還是個人風格，向來都是「做自己」，今次的「即刻任務」就是上船「即刻OOTD（Outfit of the Day，拍攝穿搭照片）」。入夜後，戴着眼罩的欣宜，跟着梁文禮走到船上已佈置好、恍如求婚現場一樣的甲板上。

摘下眼罩一刻，欣宜看到的正是商台特意為她準備大驚喜—在郵輪船身用LED燈砌成的「PRINCEJOYCE OH MY GODDESS」字眼，令欣宜受寵若驚，來不及反應，還語無倫次說：「What？吓？咁破費嘅？嘩！好癲呀喂！真㗎？」梁文禮更笑言：「（燈牌）唔會變Anson Lo（盧瀚霆）、MIRROR嗰啲，呢個係（屬於）你㗎！」

欣宜剖白自己從未試過於大電視或幾層高的大型廣告牌出現，覺得出現在自己身上不合理：「比如Anson Lo有個咁樣嘅燈牌，你覺得好合理係咪？吓！我喎！我咁樣喎！唔明囉！」

她坦言一個人得到愛及支持並不是必然，所以發生時候會不懂如何反應，會感覺奇怪。受訪期間，梁文禮說：「我預咗你喊喎！」此時欣宜已熱淚盈眶，並說：「我冇喊喎！我冇事喎！Hold到！」場面既感動又爆笑。最後，2人在這個度身訂做的背景拍下OOTD，成功完成今次任務。

（即時娛樂）